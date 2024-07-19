https://ria.ru/20240719/murmansk-1960780038.html

Партнерами колледжей стали группы компаний "Самолет" и порта "Лавна"

Партнерами колледжей стали группы компаний "Самолет" и порта "Лавна" - РИА Новости, 19.07.2024

Партнерами колледжей стали группы компаний "Самолет" и порта "Лавна"

Группы компаний "Самолет" и торгового порта "Лавна" подписали с колледжами Мурманской области соглашение о партнерстве, предполагающее создание производственных РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:43

2024-07-19T16:43

2024-07-19T16:43

мурманская область

работа

трудоустройство

жилье

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МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Группы компаний "Самолет" и торгового порта "Лавна" подписали с колледжами Мурманской области соглашение о партнерстве, предполагающее создание производственных центров для подготовки молодых специалистов, сообщили в министерстве информационной политики региона. Соглашение подписали в рамках федерального проекта "Профессионалитет", в число лидеров реализации которой входит регион. Сотрудничество колледжей и крупнейших предприятий позволяет нарастить кадровый потенциал и расширить возможности для самореализации и построения карьеры молодых северян, а комплексная программа развития СПО в рамках плана "На Севере – жить" – создавать комфортные условия для обучения и проживания студентов. С 2022 года в проект вошли более 90% колледжей региона. Как отметил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков, активное строительство жилья в регионе влечет за собой высокий спрос на соответствующие кадры. Чтобы не привлекать специалистов из других регионов, а готовить кадры на месте, в Мурманской области создадут еще два кластера на базе Мурманского строительного и Мурманского индустриального колледжей. Главным индустриальным партнёром Мурманского образовательного производственно-строительного кластера стала строительная группа компаний "Самолёт". Центр будет создан на базе Мурманского строительного колледжа имени Н. Е. Момота и объединит несколько организаций СПО, а также предприятий реального сектора экономики. "Создание строительного кластера даст возможность подготовить специалистов для отрасли, включая дефицитные направления: монтажник каркасно-обшивных конструкций, арматурщик, оператор БПЛА, бетонщик и др. На сегодняшний день потребность в таких кадрах достаточно высока", - отметили в региональном правительстве. В 2025-2027 году в рамках программы запланировано обучение 900 человек, не менее 620 выпускников придут работать на предприятия-партнёры. Финансирование для создания центра превысит 150 миллионов рублей из средств федерального и областного бюджетов, а также организации-партнера. На базе Мурманского индустриального колледжа будет создан образовательно-производственный центр "Судостроение и судоремонт в Арктике". Предприятия-партнёры – ООО "Морской торговый порт "Лавна", центр судоремонта "Звёздочка", АО "Северное производственное объединение "Арктика". За три года в рамках реализации проекта на обучение будет принято 750 человек, 250 – уже в 2025 году. Студенты будут осваивать технологию машиностроения, сварочное производство, сооружение и эксплуатацию газонефтепроводов и газонефтехранилищ, судостроение и ремонт металлических судов. Более 82% выпускников будут гарантировано трудоустроены. На создание центра "Судостроение и судоремонт в Арктике" выделено более 150 миллионов рублей средств федерального и областного бюджетов, порта "Лавна".

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https://ria.ru/20240606/chibis-1950992120.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

работа, трудоустройство, жилье