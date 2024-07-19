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В Москве задержали подозреваемого в покушении на двойное убийство - РИА Новости, 19.07.2024
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16:54 19.07.2024 (обновлено: 16:57 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/moskva-1960783926.html
В Москве задержали подозреваемого в покушении на двойное убийство
В Москве задержали подозреваемого в покушении на двойное убийство - РИА Новости, 19.07.2024
В Москве задержали подозреваемого в покушении на двойное убийство
Мужчина, обвиняемый в покушении на двойное убийство задержан в Москве, сообщает СУСК по столице в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:54
2024-07-19T16:57
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в покушении на двойное убийство задержан в Москве, сообщает СУСК по столице в Telegram-канале. "Следственным управлением по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего уроженца Республики Армении. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. "а, е, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму)", - говорится в сообщении.Уточняется, что не позднее 31 декабря 2023 фигурант предложил своему знакомому за вознаграждение найти исполнителя для убийства двух мужчин, за совершение преступления обвиняемый обещал заплатить 80 тысяч долларов США. Однако знакомый фигуранта не стал совершать преступление и обратился в правоохранительные органы. Далее мужчина по телефону и в ходе личных встреч общался с заказчиком. Он сообщал ему ложную информацию о приготовлении к совершению двойного убийства: о поиске исполнителя, об установлении точного местонахождения потерпевших и о намерении приобрести огнестрельное оружие. Семнадцатого июля 2024 году заказчик получил фотографии инсценированного убийства двух его знакомых. Удостоверившись, что исполнитель выполнил свои обязательства, обвиняемый заверил, что в ближайшее время выплатит оставшуюся часть обещанных денег. "Благодаря грамотно спланированным совместным мероприятиям следователей столичного СК и оперативных сотрудников ГУУР МВД России заказное убийство двух лиц было предотвращено, а заказчик задержан", - добавляется в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240719/sk-1960651577.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали подозреваемого в покушении на двойное убийство

СК: в Москве задержали мужчину, обвиняемого в покушении на двойное убийство

© Фото : Столичный СК/TelegramЗадержание мужчины, обвиняемого в покушении на двойное убийство в Москве
Задержание мужчины, обвиняемого в покушении на двойное убийство в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Задержание мужчины, обвиняемого в покушении на двойное убийство в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в покушении на двойное убийство задержан в Москве, сообщает СУСК по столице в Telegram-канале.
«
"Следственным управлением по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего уроженца Республики Армении. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. "а, е, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что не позднее 31 декабря 2023 фигурант предложил своему знакомому за вознаграждение найти исполнителя для убийства двух мужчин, за совершение преступления обвиняемый обещал заплатить 80 тысяч долларов США. Однако знакомый фигуранта не стал совершать преступление и обратился в правоохранительные органы.
Далее мужчина по телефону и в ходе личных встреч общался с заказчиком. Он сообщал ему ложную информацию о приготовлении к совершению двойного убийства: о поиске исполнителя, об установлении точного местонахождения потерпевших и о намерении приобрести огнестрельное оружие. Семнадцатого июля 2024 году заказчик получил фотографии инсценированного убийства двух его знакомых. Удостоверившись, что исполнитель выполнил свои обязательства, обвиняемый заверил, что в ближайшее время выплатит оставшуюся часть обещанных денег.
«
"Благодаря грамотно спланированным совместным мероприятиям следователей столичного СК и оперативных сотрудников ГУУР МВД России заказное убийство двух лиц было предотвращено, а заказчик задержан", - добавляется в сообщении ведомства.
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ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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