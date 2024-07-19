https://ria.ru/20240719/moshennichestvo-1960768140.html

Главу Института биохимических технологий РУДН отправили под домашний арест

Главу Института биохимических технологий РУДН отправили под домашний арест - РИА Новости, 19.07.2024

Главу Института биохимических технологий РУДН отправили под домашний арест

Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест директора Института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН)... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:04

2024-07-19T16:04

2024-07-19T16:43

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест директора Института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) Российского университета дружбы народов Ярослава Станишевского, сообщили РИА Новости в инстанции. "Станишевскому Ярославу Михайловичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 23 суток, то есть до 9 августа", — сказал собеседник агентства. Согласно судебной картотеке, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, это грозит сроком до десяти лет в колонии. По версии следствия, Станишевский и другие лица похищали деньги, выделенные в виде субсидий под программы, а организациям сообщали заведомо ложные сведения по поводу критерия участия в ней.Как уточнили в суде, обвиняемому запретили покидать и менять без письменного разрешения следователя место жительства, а также общаться с кем-либо, за исключением защиты и близких родственников, проживающих с ним.Станишевский — доктор химических наук, профессор — возглавляет ИБХТН с 2015 года, сообщается на сайте РУДН. Область его научных интересов — создание высокочувствительных тест-систем для диагностики обнаружения маркеров инфекционных и аутоиммунных заболеваний, получение биофармацевтических лекарств, получение наночастиц серебра, золота, селена, углеродных нанотрубок, других элементов и соединений для использования в медицине и фармацевтике.

https://ria.ru/20240719/chinovnik-1960741397.html

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происшествия, москва, россия, рудн