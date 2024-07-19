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Главу Института биохимических технологий РУДН отправили под домашний арест - РИА Новости, 19.07.2024
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16:04 19.07.2024 (обновлено: 16:43 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/moshennichestvo-1960768140.html
Главу Института биохимических технологий РУДН отправили под домашний арест
Главу Института биохимических технологий РУДН отправили под домашний арест - РИА Новости, 19.07.2024
Главу Института биохимических технологий РУДН отправили под домашний арест
Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест директора Института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН)... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:04
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест директора Института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) Российского университета дружбы народов Ярослава Станишевского, сообщили РИА Новости в инстанции. "Станишевскому Ярославу Михайловичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 23 суток, то есть до 9 августа", — сказал собеседник агентства. Согласно судебной картотеке, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, это грозит сроком до десяти лет в колонии. По версии следствия, Станишевский и другие лица похищали деньги, выделенные в виде субсидий под программы, а организациям сообщали заведомо ложные сведения по поводу критерия участия в ней.Как уточнили в суде, обвиняемому запретили покидать и менять без письменного разрешения следователя место жительства, а также общаться с кем-либо, за исключением защиты и близких родственников, проживающих с ним.Станишевский — доктор химических наук, профессор — возглавляет ИБХТН с 2015 года, сообщается на сайте РУДН. Область его научных интересов — создание высокочувствительных тест-систем для диагностики обнаружения маркеров инфекционных и аутоиммунных заболеваний, получение биофармацевтических лекарств, получение наночастиц серебра, золота, селена, углеродных нанотрубок, других элементов и соединений для использования в медицине и фармацевтике.
https://ria.ru/20240719/chinovnik-1960741397.html
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происшествия, москва, россия, рудн
Происшествия, Москва, Россия, РУДН
Главу Института биохимических технологий РУДН отправили под домашний арест

Суд отправил главу ИБХТН РУДН под домашний арест по делу о крупном мошенничестве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест директора Института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) Российского университета дружбы народов Ярослава Станишевского, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Станишевскому Ярославу Михайловичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 23 суток, то есть до 9 августа", — сказал собеседник агентства.
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Согласно судебной картотеке, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, это грозит сроком до десяти лет в колонии.
По версии следствия, Станишевский и другие лица похищали деньги, выделенные в виде субсидий под программы, а организациям сообщали заведомо ложные сведения по поводу критерия участия в ней.
Как уточнили в суде, обвиняемому запретили покидать и менять без письменного разрешения следователя место жительства, а также общаться с кем-либо, за исключением защиты и близких родственников, проживающих с ним.
Станишевский — доктор химических наук, профессор — возглавляет ИБХТН с 2015 года, сообщается на сайте РУДН. Область его научных интересов — создание высокочувствительных тест-систем для диагностики обнаружения маркеров инфекционных и аутоиммунных заболеваний, получение биофармацевтических лекарств, получение наночастиц серебра, золота, селена, углеродных нанотрубок, других элементов и соединений для использования в медицине и фармацевтике.
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