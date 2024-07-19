https://ria.ru/20240719/moldaviya-1960830266.html

Молдавия уже стала частью ЕС в виде его колонии, заявил депутат парламента

Молдавия уже стала частью ЕС в виде его колонии, заявил депутат парламента - РИА Новости, 19.07.2024

Молдавия уже стала частью ЕС в виде его колонии, заявил депутат парламента

Молдавию уже можно считать частью Европейского союза, поскольку она превращена в колонию ЕС, заявил депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T20:11

2024-07-19T20:11

2024-07-19T20:11

в мире

молдавия

евросоюз

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КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Молдавию уже можно считать частью Европейского союза, поскольку она превращена в колонию ЕС, заявил депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя в своем Telegram-канале. "Мы уже в ЕС, но в качестве колонии. У нас граждане Европы управляют страной, у нас европейские советники, европейские граждане в правительстве, у нас европейские инвесторы. У нас европейские офицеры сидят в Службе информации и безопасности, в МВД. Это классическая картина страны, которая превращается в колонию. И в которой, соответственно, управляют граждане другой страны", - написал Цырдя. По его словам, в стране официально действуют европейские законы и евростандарты, но зарплата при этом остается на уровне стран Африки. "Самое опасное, что нас превращают в военный плацдарм. И да, мы идем по украинскому сценарию", - добавил Цырдя. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240719/shory-1960815387.html

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в мире, молдавия, евросоюз