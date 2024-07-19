https://ria.ru/20240719/moldaviya-1960598995.html

В Молдавии согласились продать землю под бывшим стадионом посольству США

В Молдавии согласились продать землю под бывшим стадионом посольству США - РИА Новости, 19.07.2024

В Молдавии согласились продать землю под бывшим стадионом посольству США

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) одобрила в первом чтении соглашение о продаже территории бывшего республиканского стадиона в центре... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T00:01

2024-07-19T00:01

2024-07-19T00:01

в мире

молдавия

сша

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джеймс петтит

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КИШИНЕВ, 18 июл – РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) одобрила в первом чтении соглашение о продаже территории бывшего республиканского стадиона в центре Кишинева под строительство нового здания посольства США, передает корреспондент РИА Новости. Согласно этому документу, территория будет продана американской дипмиссии за 18 миллионов долларов, депутаты ПДС единогласно проголосовали за соответствующее решение в четверг на заседании парламента, которое транслировалось онлайн на сайте законодательного собрания. Республиканский стадион был построен в столице Молдавии в 1952 году. В 2007 году его разрушили, поскольку он больше не соответствовал критериям, необходимым для проведения матчей. Ряд молдавских предпринимателей выступили с проектами о строительстве на месте бывшего республиканского стадиона спортивного комплекса и парка, однако на протяжении десятилетия власти затягивали сроки с конкурсами и аукционами. В 2017 году США выразили намерение приобрести землю и был подписан меморандум о покупке. Посол США в Молдавии Джеймс Петтит заявил о необходимости большего посольства из-за увеличения числа официального персонала и подчеркнул положительное влияние на граждан Молдавии, "которое окажет строительство нового здания посольства, отражая крепкие отношения между США и Молдавией". Правительство Молдавии создало переговорную группу для продажи земли под некогда стадионом после того, как несколько попыток найти компанию для оценки земли не увенчались успехом. Процесс переговоров с США активировался с приходом к власти ПДС и президента Майи Санду. Оппозиция в Молдавии выступила с резкой критикой в адрес руководства республики, в Кишиневе проходили акции протеста против передачи бывшего республиканского стадиона американской дипмиссии и с призывом аннулировать соответствующий Меморандум.

https://ria.ru/20240718/moldavija-1960517559.html

https://ria.ru/20240718/zakharova-1960525103.html

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сша

кишинев

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в мире, молдавия, сша, кишинев, джеймс петтит, майя санду