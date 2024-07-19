https://ria.ru/20240719/moldavija-1960633435.html

Шор обвинил власти Молдавии в давлении на главу Гагаузии

Шор обвинил власти Молдавии в давлении на главу Гагаузии - РИА Новости, 19.07.2024

Шор обвинил власти Молдавии в давлении на главу Гагаузии

Власти Молдавии оказывают давление на главу Гагаузии Евгению Гуцул, несмотря на все совершённые ею в автономии добрые дела, заявил лидер молдавского... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T09:44

2024-07-19T09:44

2024-07-19T09:44

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

илан шор

майя санду

промсвязьбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951251737_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_e8295fb17b952cbde2f4609929a6da04.jpg

КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Власти Молдавии оказывают давление на главу Гагаузии Евгению Гуцул, несмотря на все совершённые ею в автономии добрые дела, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале в связи с годовщиной вступления Гуцул в должность руководителя региона. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. "Евгения Гуцул — идеальный пример женщины-политика, которую искренне любят люди… При ней о Гагаузии заговорили во всем мире. Она каждый день защищает интересы гагаузов и борется за права автономии… Несмотря на все добрые дела, на нее постоянно давит, а также прессует ее завистливая и трусливая власть под руководством Санду. Заводятся смехотворные уголовные дела, ее всячески запугивают и пытаются сломить. Но не на того напали", - написал Шор . Он отметил, что Гуцул успешно ведет инфраструктурные и социальные проекты, были воплощены в жизнь проекты по ремонту дорожной инфраструктуры, обновлению дворовых территорий, установке современного освещения, благоустройству детских площадок. "Пенсионеры и работники бюджетной сферы теперь получают надбавку на платежные карты российского банка. Это стало возможно благодаря большой и непростой работе, которую Гуцул провела вместе с нашими российскими партнерами", - пояснил Шор. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. В ноябре прошлого года власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Глава автономии обратилась к президенту республики с просьбой разблокировать поступившие от спонсоров 830 тысяч долларов, предназначенные для выплаты надбавок пенсионерам региона, однако прямого ответа не последовало. Вместо этого правительство Молдавии выступило с заявлением, что перевод денег от спонсоров в бюджет автономии был заблокирован из-за их якобы криминального происхождения. Гуцул 9 апреля подписала соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь в размере 2 тысячи леев (почти 10 тысяч рублей). Первые выплаты были осуществлены уже 1 мая.

https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html

https://ria.ru/20240410/gutsul-1938991373.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, илан шор, майя санду, промсвязьбанк