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Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024
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14:59 19.07.2024 (обновлено: 15:06 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/minoborony-1960738092.html
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 715 украинских... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:59
2024-07-19T15:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 715 украинских военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, 11 полевых складов с боеприпасами ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты, а также трёх бригад теробороны. Потери противника составили до 715-ти военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожено девять станций радиоэлектронной борьбы, 11 полевых складов с боеприпасами ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли 715 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 715 украинских военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, 11 полевых складов с боеприпасами ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
«
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты, а также трёх бригад теробороны. Потери противника составили до 715-ти военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожено девять станций радиоэлектронной борьбы, 11 полевых складов с боеприпасами ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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