https://ria.ru/20240719/minoborony-1960738092.html

Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ

Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024

Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 715 украинских... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:59

2024-07-19T14:59

2024-07-19T15:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 715 украинских военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, 11 полевых складов с боеприпасами ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты, а также трёх бригад теробороны. Потери противника составили до 715-ти военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожено девять станций радиоэлектронной борьбы, 11 полевых складов с боеприпасами ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960568064.html

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вооруженные силы украины, россия