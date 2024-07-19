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Российские военные отразили шесть контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 19.07.2024
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14:55 19.07.2024 (обновлено: 15:02 19.07.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240719/minoborony-1960736578.html
Российские военные отразили шесть контратак ВСУ за неделю
Российские военные отразили шесть контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 19.07.2024
Российские военные отразили шесть контратак ВСУ за неделю
Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение десяти украинским бригадам и отразила шесть контратак, потери противника составили до 3920... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:55
2024-07-19T15:02
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение десяти украинским бригадам и отразила шесть контратак, потери противника составили до 3920 военных, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, танковой, двух пехотных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны. Отразили шесть контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 13 по 19 июля."ВСУ потеряли до 3920 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 46 автомобилей, 38 орудий полевой артиллерии, в том числе двенадцать 155 мм гаубиц, произведённых в странах НАТО", - добавили в МО РФ.Отмечается, что также за неделю были уничтожены 30 полевых складов боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили шесть контратак ВСУ за неделю

Минобороны: группировка "Запад" за неделю нанесла поражение десяти бригадам ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкРабота артиллеристов в зоне СВО
Работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Иван Родионов
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Работа артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение десяти украинским бригадам и отразила шесть контратак, потери противника составили до 3920 военных, сообщило Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, танковой, двух пехотных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны. Отразили шесть контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 13 по 19 июля.
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"ВСУ потеряли до 3920 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 46 автомобилей, 38 орудий полевой артиллерии, в том числе двенадцать 155 мм гаубиц, произведённых в странах НАТО", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что также за неделю были уничтожены 30 полевых складов боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы.
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