https://ria.ru/20240719/migratsiya-1960623552.html

В ГД внесут проект об ответственности за организацию незаконной миграции

В ГД внесут проект об ответственности за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 19.07.2024

В ГД внесут проект об ответственности за организацию незаконной миграции

Законопроект об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, а также о запрете для посреднических организаций принимать участие в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T08:15

2024-07-19T08:15

2024-07-19T08:23

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_314:0:3955:2048_1920x0_80_0_0_1ff4d6e5374fd25e363084d64094aff4.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Законопроект об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, а также о запрете для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов уже разработан и будет внесен в Госдуму, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Также Государственной Думой разработаны и будут внесены проекты федеральных законов: об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, об установлении отягчающего вину обстоятельства "нахождение лица на территории Российской Федерации в нарушение установленного порядка", об установлении полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов и другие", - написал он.Также, по словам спикера Госдумы, будет внесен законопроект о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.

https://ria.ru/20240718/migranty-1960549429.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество