https://ria.ru/20240719/migratsiya-1960623552.html
В ГД внесут проект об ответственности за организацию незаконной миграции
В ГД внесут проект об ответственности за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 19.07.2024
В ГД внесут проект об ответственности за организацию незаконной миграции
Законопроект об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, а также о запрете для посреднических организаций принимать участие в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T08:15
2024-07-19T08:15
2024-07-19T08:23
госдума рф
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Законопроект об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, а также о запрете для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов уже разработан и будет внесен в Госдуму, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Также Государственной Думой разработаны и будут внесены проекты федеральных законов: об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, об установлении отягчающего вину обстоятельства "нахождение лица на территории Российской Федерации в нарушение установленного порядка", об установлении полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов и другие", - написал он.Также, по словам спикера Госдумы, будет внесен законопроект о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.
https://ria.ru/20240718/migranty-1960549429.html
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госдума рф, общество
В ГД внесут проект об ответственности за организацию незаконной миграции
Володин: в ГД внесут проект об усилении ответственности за незаконную миграцию