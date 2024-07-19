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В ГД внесут проект об ответственности за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 19.07.2024
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08:15 19.07.2024 (обновлено: 08:23 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/migratsiya-1960623552.html
В ГД внесут проект об ответственности за организацию незаконной миграции
В ГД внесут проект об ответственности за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 19.07.2024
В ГД внесут проект об ответственности за организацию незаконной миграции
Законопроект об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, а также о запрете для посреднических организаций принимать участие в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T08:15
2024-07-19T08:23
госдума рф
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Законопроект об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, а также о запрете для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов уже разработан и будет внесен в Госдуму, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Также Государственной Думой разработаны и будут внесены проекты федеральных законов: об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, об установлении отягчающего вину обстоятельства "нахождение лица на территории Российской Федерации в нарушение установленного порядка", об установлении полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов и другие", - написал он.Также, по словам спикера Госдумы, будет внесен законопроект о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
В ГД внесут проект об ответственности за организацию незаконной миграции

Володин: в ГД внесут проект об усилении ответственности за незаконную миграцию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Законопроект об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, а также о запрете для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов уже разработан и будет внесен в Госдуму, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«
"Также Государственной Думой разработаны и будут внесены проекты федеральных законов: об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, об установлении отягчающего вину обстоятельства "нахождение лица на территории Российской Федерации в нарушение установленного порядка", об установлении полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов и другие", - написал он.
Также, по словам спикера Госдумы, будет внесен законопроект о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.
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