https://ria.ru/20240719/migrant-1960811190.html

Латвийские силовики избили мигрантов и вытолкнули на территорию Белоруссии

Латвийские силовики избили мигрантов и вытолкнули на территорию Белоруссии - РИА Новости, 19.07.2024

Латвийские силовики избили мигрантов и вытолкнули на территорию Белоруссии

Белорусский госпогранкомитет сообщил, что латвийские силовики избили и вытолкнули на белорусскую территорию две группы мигрантов. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T18:12

2024-07-19T18:12

2024-07-19T18:46

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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Белорусский госпогранкомитет сообщил, что латвийские силовики избили и вытолкнули на белорусскую территорию две группы мигрантов. "Вчера, 18 июля, на границе Беларуси с Латвией зафиксировано два факта выталкивания избитых беженцев", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета. Отмечается, что в первом случае полоцкие пограничники вблизи калитки для животных в латвийском пограничном заграждении обнаружили шестерых иностранцев. "Беженцы сообщили, что их задержали латвийские силовики и жестоко избили, а затем вытолкнули через калитку для животных на белорусскую территорию. Прибывшие медики диагностировали у граждан Афганистана и Пакистана многочисленные гематомы, переломы и ссадины. У одного иностранца выявили внутреннее кровотечение", - говорится в сообщении. Согласно ему, позже пограничники обнаружили еще двух мужчин в шоковом состоянии: гражданин Индии и афганец также находились вблизи границы с Латвией. "От множественных ударов по голове и другим частям тела у мужчин остались гематомы и ссадины, а также следы от применения электрошокера. На ногах зафиксированы травмы похожие на следы от применения резиновых пуль", - говорится в сообщении. Там отмечается, что всех пострадавших беженцев доставили в Браславскую центральную районную больницу. На месте происшествия работала белорусская следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20240426/pogranichniki-1942550362.html

https://ria.ru/20240518/granitsa-1946918205.html

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в мире, латвия, белоруссия, афганистан