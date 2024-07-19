Рейтинг@Mail.ru
Нью-Йоркский метрополитен из-за сбоя не может отслеживать поезда - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 19.07.2024 (обновлено: 16:15 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/metropoliten-1960772352.html
Нью-Йоркский метрополитен из-за сбоя не может отслеживать поезда
Нью-Йоркский метрополитен из-за сбоя не может отслеживать поезда - РИА Новости, 19.07.2024
Нью-Йоркский метрополитен из-за сбоя не может отслеживать поезда
Метрополитен Нью-Йорка заявил в соцсети X, что не может предоставить информацию о местоположении поездов из-за глобального технического сбоя. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:14
2024-07-19T16:15
в мире
технологии
нью-йорк (город)
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155331/68/1553316858_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88386b64989c5830b1f9e7f397b33abe.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Метрополитен Нью-Йорка заявил в соцсети X, что не может предоставить информацию о местоположении поездов из-за глобального технического сбоя. "К сожалению, мы не можем ответить на запросы о том, где находятся... поезда. Этот технический сбой также влияет на нашу способность отследить местоположение поездов, поэтому мы не можем предоставить эту информацию", - говорится в публикации нью-йоркского метрополитена. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
https://ria.ru/20240719/avstralija-1960639062.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155331/68/1553316858_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b52b72ff65f0b4acf160b3f0abe83aa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, нью-йорк (город), глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Технологии, Нью-Йорк (город), Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Нью-Йоркский метрополитен из-за сбоя не может отслеживать поезда

Нью-Йоркский метрополитен из-за сбоя не может отследить местоположение поездов

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкПассажиры в нью-йоркском метро
Пассажиры в нью-йоркском метро - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Пассажиры в нью-йоркском метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Метрополитен Нью-Йорка заявил в соцсети X, что не может предоставить информацию о местоположении поездов из-за глобального технического сбоя.
"К сожалению, мы не можем ответить на запросы о том, где находятся... поезда. Этот технический сбой также влияет на нашу способность отследить местоположение поездов, поэтому мы не можем предоставить эту информацию", - говорится в публикации нью-йоркского метрополитена.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
Пассажиры в аэропорту Лос-Анджелеса после масштабного сбоя - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
По всему миру произошли сбои в работе банков и авиакомпаний
Вчера, 10:16
 
В миреТехнологииНью-Йорк (город)Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала