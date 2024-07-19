https://ria.ru/20240719/metropoliten-1960772352.html

Нью-Йоркский метрополитен из-за сбоя не может отслеживать поезда

Нью-Йоркский метрополитен из-за сбоя не может отслеживать поезда - РИА Новости, 19.07.2024

Нью-Йоркский метрополитен из-за сбоя не может отслеживать поезда

Метрополитен Нью-Йорка заявил в соцсети X, что не может предоставить информацию о местоположении поездов из-за глобального технического сбоя. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:14

2024-07-19T16:14

2024-07-19T16:15

в мире

технологии

нью-йорк (город)

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Метрополитен Нью-Йорка заявил в соцсети X, что не может предоставить информацию о местоположении поездов из-за глобального технического сбоя. "К сожалению, мы не можем ответить на запросы о том, где находятся... поезда. Этот технический сбой также влияет на нашу способность отследить местоположение поездов, поэтому мы не можем предоставить эту информацию", - говорится в публикации нью-йоркского метрополитена. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.

https://ria.ru/20240719/avstralija-1960639062.html

нью-йорк (город)

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в мире, технологии, нью-йорк (город), глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний