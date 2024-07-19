https://ria.ru/20240719/mask-1960754588.html

Маск задал вопрос Crowdstrike, виновной в глобальном техническом сбое

Маск задал вопрос Crowdstrike, виновной в глобальном техническом сбое - РИА Новости, 19.07.2024

Маск задал вопрос Crowdstrike, виновной в глобальном техническом сбое

Американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в Х пошутил над американской компанией Crowdstrike, по вине которой по всему миру произошел сбой в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:33

2024-07-19T15:33

2024-07-19T15:41

технологии

илон маск

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в Х пошутил над американской компанией Crowdstrike, по вине которой по всему миру произошел сбой в работе техники.Маск прокомментировал пост компании, в которой она объявляла о партнерстве с карьерным проектом Bright Network, в рамках которого рассказывала о своих рабочих процессах."Сейчас уже не так "ярко" (bright — "яркий" в переводе на русский — Прим. ред.), не так ли?" — пошутил Маск.Маск назвал произошедший технический сбой крупнейшим провалом в IT- сфере.Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Джордж Курц, глава CrowdStrike, заявил, что проблема выявлена, ее устраняют, речь идет не о кибератаке или нарушении безопасности.

https://ria.ru/20240708/kiberataka-1958172069.html

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технологии, илон маск, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний