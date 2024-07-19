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Маск задал вопрос Crowdstrike, виновной в глобальном техническом сбое - РИА Новости, 19.07.2024
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15:33 19.07.2024 (обновлено: 15:41 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/mask-1960754588.html
Маск задал вопрос Crowdstrike, виновной в глобальном техническом сбое
Маск задал вопрос Crowdstrike, виновной в глобальном техническом сбое - РИА Новости, 19.07.2024
Маск задал вопрос Crowdstrike, виновной в глобальном техническом сбое
Американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в Х пошутил над американской компанией Crowdstrike, по вине которой по всему миру произошел сбой в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:33
2024-07-19T15:41
технологии
илон маск
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в Х пошутил над американской компанией Crowdstrike, по вине которой по всему миру произошел сбой в работе техники.Маск прокомментировал пост компании, в которой она объявляла о партнерстве с карьерным проектом Bright Network, в рамках которого рассказывала о своих рабочих процессах."Сейчас уже не так "ярко" (bright — "яркий" в переводе на русский — Прим. ред.), не так ли?" — пошутил Маск.Маск назвал произошедший технический сбой крупнейшим провалом в IT- сфере.Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Джордж Курц, глава CrowdStrike, заявил, что проблема выявлена, ее устраняют, речь идет не о кибератаке или нарушении безопасности.
https://ria.ru/20240708/kiberataka-1958172069.html
https://ria.ru/20240719/microsoft--1960648439.html
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технологии, илон маск, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Технологии, Илон Маск, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Маск задал вопрос Crowdstrike, виновной в глобальном техническом сбое

Маск высмеял виновную в глобальном техническом сбое Crowdstrike

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в Х пошутил над американской компанией Crowdstrike, по вине которой по всему миру произошел сбой в работе техники.
Маск прокомментировал пост компании, в которой она объявляла о партнерстве с карьерным проектом Bright Network, в рамках которого рассказывала о своих рабочих процессах.
Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую целевую кибератаку
8 июля, 11:04
"Сейчас уже не так "ярко" (bright — "яркий" в переводе на русский — Прим. ред.), не так ли?" — пошутил Маск.
Маск назвал произошедший технический сбой крупнейшим провалом в IT- сфере.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Джордж Курц, глава CrowdStrike, заявил, что проблема выявлена, ее устраняют, речь идет не о кибератаке или нарушении безопасности.
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Microsoft прокомментировал масштабный сбой в работе своих сервисов
Вчера, 10:48
 
ТехнологииИлон МаскГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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