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Маск рассказал о работе соцсети Х на фоне массового IT-сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
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11:49 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/mask-1960668629.html
Маск рассказал о работе соцсети Х на фоне массового IT-сбоя
Маск рассказал о работе соцсети Х на фоне массового IT-сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
Маск рассказал о работе соцсети Х на фоне массового IT-сбоя
Американский предприниматель Илон Маск на фоне глобальных компьютерных сбоев сообщил, что принадлежащая ему соцсеть Х до сих пор работает, а также посмеялся над РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:49
2024-07-19T11:49
технологии
илон маск
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на фоне глобальных компьютерных сбоев сообщил, что принадлежащая ему соцсеть Х до сих пор работает, а также посмеялся над шутками пользователей, отметивших стабильную работу платформы по сравнению с другими глобальными системами. "Это приложение все еще работает", - ответил Маск на публикацию одного из пользователей Х, написавшего, что, похоже, по всему миру все сломалось. Кроме того, Маск отреагировал смеющимся эмодзи на мем другого пользователя о стабильной работе Х на фоне неполадок у Microsoft. Ранее международная технологическая компания CrowdStrike опубликовала техническое предупреждение относительно серьезной проблемы, затрагивающей системы Windows по всему миру.
https://ria.ru/20240719/avstralija-1960639062.html
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технологии, илон маск, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Технологии, Илон Маск, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Маск рассказал о работе соцсети Х на фоне массового IT-сбоя

Илон Маск подтвердил, что соцсеть Х до сих работает

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на фоне глобальных компьютерных сбоев сообщил, что принадлежащая ему соцсеть Х до сих пор работает, а также посмеялся над шутками пользователей, отметивших стабильную работу платформы по сравнению с другими глобальными системами.
«
"Это приложение все еще работает", - ответил Маск на публикацию одного из пользователей Х, написавшего, что, похоже, по всему миру все сломалось.
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Кроме того, Маск отреагировал смеющимся эмодзи на мем другого пользователя о стабильной работе Х на фоне неполадок у Microsoft.
Ранее международная технологическая компания CrowdStrike опубликовала техническое предупреждение относительно серьезной проблемы, затрагивающей системы Windows по всему миру.
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ТехнологииИлон МаскMicrosoft CorporationГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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