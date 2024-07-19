https://ria.ru/20240719/manturov-1960847028.html

Мантуров поддержал модернизацию мурманского судоремонтного завода

Мантуров поддержал модернизацию мурманского судоремонтного завода - РИА Новости, 19.07.2024

Мантуров поддержал модернизацию мурманского судоремонтного завода

Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров поддержал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по вопросу модернизации 10-го судоремонтного завода,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T22:05

2024-07-19T22:05

2024-07-19T22:05

мурманская область

мурманская область

россия

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андрей чибис

денис мантуров

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МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров поддержал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по вопросу модернизации 10-го судоремонтного завода, который является старейшим в регионе, сообщило министерство информационной политики региона. "Нужно подготовить внимательно все нормативно-правовые акты, которые должны быть для обеспечения дальнейших инвестиций и реализации этого проекта. Направьте нам письмо, и я дам поручения всем заинтересованным ведомствам", – отметил Мантуров, слова которого приводит министерство информационной политики региона, прозвучавшие в ходе двусторонней встречи в Мурманске. Губернатор Чибис подчеркнул, что АО "10 СРЗ" – старейший судоремонтный завод на северном побережье Кольского полуострова. Стратегическое и градообразующее в следующем году отпразднует 90-летие. После модернизации завод сможет осуществлять не только судоремонт, но и судостроение. Для этого требуется обновление причальной стенки, строительство и ремонт цехов и расширение подходного канала. "Сегодня мы с партнерами отрабатываем проект по развитию там производства и обслуживания буровых платформ. Для этого целый набор вещей, безусловно, необходимо принять, но принципиально важно, что Северный флот согласен, что это необходимо сделать. И это даст, конечно, объем инвестиций и, по сути, новое производство на базе судоремонтного завода", - сказал Чибис Он также отметил, что власти региона утвердили план по строительству судоремонтного комплекса на одной из площадок рыбного порта. В этом году ГТЛК приступит к проектированию. "С учетом того, что у нас огромный промышленный комплекс, для нас принципиально важно развитие собственных мощностей", – подчеркнул губернатор. Стороны также обсудили создание в Мурманской области литиевого производства, и развитие Мурманского арктического университета. "Университету мы продолжим помогать и привлекать, в том числе, бюджетные средства, чтобы реализовать направления, которые мы обсуждали в прошлом, и сегодня на заседании наблюдательного совета – относительно создания Берегового учебного центра", - подчеркнул Мантуров. Он также отметил, что это дорогостоящее, но очень важное и востребованное направление, чтобы такой центр появился и отпала необходимость отправлять специалистов на Дальний Восток, где уже есть такой центр, а использовать эти возможности в мурманском университете. Чибис отметил, что при поддержке первого вице-премьера, который возглавил наблюдательный совет вуза, Мурманский арктический университет активно модернизируется. Идет ремонт лабораторий, аудиторий и общежитий, создание новых помещений. "И спрос на образование в нашем университете только растет. Все больше ребят выбирают Мурманскую область для получения высшего образования, чтобы впоследствии работать на наших предприятиях", – сказал губернатор и поблагодарил Мантурова за системную совместную работу.

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https://ria.ru/20230919/zavod-1897307961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурманская область, россия, мурманск, андрей чибис, денис мантуров, гтлк