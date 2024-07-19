Мантуров поддержал модернизацию мурманского судоремонтного завода
© Фото : Пресс-служба правительства Мурманской областиПервый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров и губернатор Мурманской области Андрей Чибис
© Фото : Пресс-служба правительства Мурманской области
Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров и губернатор Мурманской области Андрей Чибис
МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров поддержал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по вопросу модернизации 10-го судоремонтного завода, который является старейшим в регионе, сообщило министерство информационной политики региона.
"Нужно подготовить внимательно все нормативно-правовые акты, которые должны быть для обеспечения дальнейших инвестиций и реализации этого проекта. Направьте нам письмо, и я дам поручения всем заинтересованным ведомствам", – отметил Мантуров, слова которого приводит министерство информационной политики региона, прозвучавшие в ходе двусторонней встречи в Мурманске.
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Губернатор Чибис подчеркнул, что АО "10 СРЗ" – старейший судоремонтный завод на северном побережье Кольского полуострова. Стратегическое и градообразующее в следующем году отпразднует 90-летие. После модернизации завод сможет осуществлять не только судоремонт, но и судостроение. Для этого требуется обновление причальной стенки, строительство и ремонт цехов и расширение подходного канала.
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"Сегодня мы с партнерами отрабатываем проект по развитию там производства и обслуживания буровых платформ. Для этого целый набор вещей, безусловно, необходимо принять, но принципиально важно, что Северный флот согласен, что это необходимо сделать. И это даст, конечно, объем инвестиций и, по сути, новое производство на базе судоремонтного завода", - сказал Чибис
Он также отметил, что власти региона утвердили план по строительству судоремонтного комплекса на одной из площадок рыбного порта. В этом году ГТЛК приступит к проектированию. "С учетом того, что у нас огромный промышленный комплекс, для нас принципиально важно развитие собственных мощностей", – подчеркнул губернатор.
Стороны также обсудили создание в Мурманской области литиевого производства, и развитие Мурманского арктического университета.
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"Университету мы продолжим помогать и привлекать, в том числе, бюджетные средства, чтобы реализовать направления, которые мы обсуждали в прошлом, и сегодня на заседании наблюдательного совета – относительно создания Берегового учебного центра", - подчеркнул Мантуров.
Он также отметил, что это дорогостоящее, но очень важное и востребованное направление, чтобы такой центр появился и отпала необходимость отправлять специалистов на Дальний Восток, где уже есть такой центр, а использовать эти возможности в мурманском университете.
Чибис отметил, что при поддержке первого вице-премьера, который возглавил наблюдательный совет вуза, Мурманский арктический университет активно модернизируется. Идет ремонт лабораторий, аудиторий и общежитий, создание новых помещений. "И спрос на образование в нашем университете только растет. Все больше ребят выбирают Мурманскую область для получения высшего образования, чтобы впоследствии работать на наших предприятиях", – сказал губернатор и поблагодарил Мантурова за системную совместную работу.
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