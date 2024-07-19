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Мантуров поддержал модернизацию мурманского судоремонтного завода - РИА Новости, 19.07.2024
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Мурманская область
 
22:05 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/manturov-1960847028.html
Мантуров поддержал модернизацию мурманского судоремонтного завода
Мантуров поддержал модернизацию мурманского судоремонтного завода - РИА Новости, 19.07.2024
Мантуров поддержал модернизацию мурманского судоремонтного завода
Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров поддержал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по вопросу модернизации 10-го судоремонтного завода,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T22:05
2024-07-19T22:05
мурманская область
мурманская область
россия
мурманск
андрей чибис
денис мантуров
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МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров поддержал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по вопросу модернизации 10-го судоремонтного завода, который является старейшим в регионе, сообщило министерство информационной политики региона. "Нужно подготовить внимательно все нормативно-правовые акты, которые должны быть для обеспечения дальнейших инвестиций и реализации этого проекта. Направьте нам письмо, и я дам поручения всем заинтересованным ведомствам", – отметил Мантуров, слова которого приводит министерство информационной политики региона, прозвучавшие в ходе двусторонней встречи в Мурманске. Губернатор Чибис подчеркнул, что АО "10 СРЗ" – старейший судоремонтный завод на северном побережье Кольского полуострова. Стратегическое и градообразующее в следующем году отпразднует 90-летие. После модернизации завод сможет осуществлять не только судоремонт, но и судостроение. Для этого требуется обновление причальной стенки, строительство и ремонт цехов и расширение подходного канала. "Сегодня мы с партнерами отрабатываем проект по развитию там производства и обслуживания буровых платформ. Для этого целый набор вещей, безусловно, необходимо принять, но принципиально важно, что Северный флот согласен, что это необходимо сделать. И это даст, конечно, объем инвестиций и, по сути, новое производство на базе судоремонтного завода", - сказал Чибис Он также отметил, что власти региона утвердили план по строительству судоремонтного комплекса на одной из площадок рыбного порта. В этом году ГТЛК приступит к проектированию. "С учетом того, что у нас огромный промышленный комплекс, для нас принципиально важно развитие собственных мощностей", – подчеркнул губернатор. Стороны также обсудили создание в Мурманской области литиевого производства, и развитие Мурманского арктического университета. "Университету мы продолжим помогать и привлекать, в том числе, бюджетные средства, чтобы реализовать направления, которые мы обсуждали в прошлом, и сегодня на заседании наблюдательного совета – относительно создания Берегового учебного центра", - подчеркнул Мантуров. Он также отметил, что это дорогостоящее, но очень важное и востребованное направление, чтобы такой центр появился и отпала необходимость отправлять специалистов на Дальний Восток, где уже есть такой центр, а использовать эти возможности в мурманском университете. Чибис отметил, что при поддержке первого вице-премьера, который возглавил наблюдательный совет вуза, Мурманский арктический университет активно модернизируется. Идет ремонт лабораторий, аудиторий и общежитий, создание новых помещений. "И спрос на образование в нашем университете только растет. Все больше ребят выбирают Мурманскую область для получения высшего образования, чтобы впоследствии работать на наших предприятиях", – сказал губернатор и поблагодарил Мантурова за системную совместную работу.
https://ria.ru/20231002/zavod-1900005681.html
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мурманская область, россия, мурманск, андрей чибис, денис мантуров, гтлк
Мурманская область, Мурманская область, Россия, Мурманск, Андрей Чибис, Денис Мантуров, ГТЛК

Мантуров поддержал модернизацию мурманского судоремонтного завода

© Фото : Пресс-служба правительства Мурманской областиПервый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров и губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров и губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Мурманской области
Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров и губернатор Мурманской области Андрей Чибис
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МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров поддержал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по вопросу модернизации 10-го судоремонтного завода, который является старейшим в регионе, сообщило министерство информационной политики региона.
"Нужно подготовить внимательно все нормативно-правовые акты, которые должны быть для обеспечения дальнейших инвестиций и реализации этого проекта. Направьте нам письмо, и я дам поручения всем заинтересованным ведомствам", – отметил Мантуров, слова которого приводит министерство информационной политики региона, прозвучавшие в ходе двусторонней встречи в Мурманске.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В Мурманской области построят современный судоремонтный завод
2 октября 2023, 16:47
Губернатор Чибис подчеркнул, что АО "10 СРЗ" – старейший судоремонтный завод на северном побережье Кольского полуострова. Стратегическое и градообразующее в следующем году отпразднует 90-летие. После модернизации завод сможет осуществлять не только судоремонт, но и судостроение. Для этого требуется обновление причальной стенки, строительство и ремонт цехов и расширение подходного канала.
«
"Сегодня мы с партнерами отрабатываем проект по развитию там производства и обслуживания буровых платформ. Для этого целый набор вещей, безусловно, необходимо принять, но принципиально важно, что Северный флот согласен, что это необходимо сделать. И это даст, конечно, объем инвестиций и, по сути, новое производство на базе судоремонтного завода", - сказал Чибис
Он также отметил, что власти региона утвердили план по строительству судоремонтного комплекса на одной из площадок рыбного порта. В этом году ГТЛК приступит к проектированию. "С учетом того, что у нас огромный промышленный комплекс, для нас принципиально важно развитие собственных мощностей", – подчеркнул губернатор.
Стороны также обсудили создание в Мурманской области литиевого производства, и развитие Мурманского арктического университета.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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19 сентября 2023, 17:10
"Университету мы продолжим помогать и привлекать, в том числе, бюджетные средства, чтобы реализовать направления, которые мы обсуждали в прошлом, и сегодня на заседании наблюдательного совета – относительно создания Берегового учебного центра", - подчеркнул Мантуров.
Он также отметил, что это дорогостоящее, но очень важное и востребованное направление, чтобы такой центр появился и отпала необходимость отправлять специалистов на Дальний Восток, где уже есть такой центр, а использовать эти возможности в мурманском университете.
Чибис отметил, что при поддержке первого вице-премьера, который возглавил наблюдательный совет вуза, Мурманский арктический университет активно модернизируется. Идет ремонт лабораторий, аудиторий и общежитий, создание новых помещений. "И спрос на образование в нашем университете только растет. Все больше ребят выбирают Мурманскую область для получения высшего образования, чтобы впоследствии работать на наших предприятиях", – сказал губернатор и поблагодарил Мантурова за системную совместную работу.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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9 октября 2023, 21:38
 
Мурманская областьМурманская областьРоссияМурманскАндрей ЧибисДенис МантуровГТЛК
 
 
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