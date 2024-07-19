https://ria.ru/20240719/mahachkala-1960808832.html

Водителю, сбившему полицейских в Махачкале, предъявили обвинение

Водителю, сбившему полицейских в Махачкале, предъявили обвинение - РИА Новости, 19.07.2024

Водителю, сбившему полицейских в Махачкале, предъявили обвинение

Обвинение в посягательстве на жизнь правоохранителей предъявлено водителю, сбившему полицейских в Махачкале, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Дагестану. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T18:02

2024-07-19T18:02

2024-07-19T18:02

происшествия

махачкала

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Обвинение в посягательстве на жизнь правоохранителей предъявлено водителю, сбившему полицейских в Махачкале, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Дагестану. "В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции жителю города Махачкалы предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", – говорится в сообщении. Против водителя, 38-летнего жителя Махачкалы, накануне возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением своих служебных обязанностей, опасное для жизни или здоровья). "В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции жителю города Махачкалы предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", – говорится в сообщении. По данным следствия, в четверг, около 10 часов (мск), в Махачкале, на проезжей части улицы Абубакарова в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители остановили легковушку под управлением обвиняемого. Подойдя к машине, сотрудники полиции сообщили ему причину остановки и предложили выйти из автомобиля. Водитель проигнорировал требования сотрудников и "совершил умышленный наезд на них передней частью автомобиля, после чего скрылся". В результате полицейские получили "различные телесные повреждения". В субботу суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В СК добавили, что санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240326/sk-1935965343.html

https://radiosputnik.ru/20240623/makhachkala-1954898054.html

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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)