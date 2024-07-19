https://ria.ru/20240719/livan-1960600088.html
В Ливане ликвидировали полевого командира "Хезболлы", пишут СМИ
В Ливане ликвидировали полевого командира "Хезболлы", пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
В Ливане ликвидировали полевого командира "Хезболлы", пишут СМИ
Полевой командир в составе сил специального назначения "Радван" шиитского движения "Хезболлах" в Ливане убит в результате израильского авиаудара, сообщает... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T00:21
2024-07-19T00:21
2024-07-19T00:21
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907443803_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_be63f2abaf7ae993c27ad7956230e6f8.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Полевой командир в составе сил специального назначения "Радван" шиитского движения "Хезболлах" в Ливане убит в результате израильского авиаудара, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на информированные источники. По словам источников, Хабиб Маатук и еще четыре человека погибли в результате удара, который военные Израиля нанесли по трехэтажному дому в населенном пункте на юге Ливана.Газета Times of Israel пишет, что "Хезболлах" подтвердило ликвидацию Маатука. Как отмечает издание, Маатук пришел в элитное подразделение "Радван" на смену командиру, который был ликвидирован Израилем в апреле. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240718/izrail-1960500095.html
https://ria.ru/20240718/konflikt-1915630213.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907443803_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_c96392e310e3472f5b396feb6c875bc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане ликвидировали полевого командира "Хезболлы", пишут СМИ
"Аль-Арабия": при израильском авиаударе в Ливане убит полевой командир Хезболлы