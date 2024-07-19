https://ria.ru/20240719/livan-1960600088.html

В Ливане ликвидировали полевого командира "Хезболлы", пишут СМИ

В Ливане ликвидировали полевого командира "Хезболлы", пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024

В Ливане ликвидировали полевого командира "Хезболлы", пишут СМИ

Полевой командир в составе сил специального назначения "Радван" шиитского движения "Хезболлах" в Ливане убит в результате израильского авиаудара, сообщает... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T00:21

2024-07-19T00:21

2024-07-19T00:21

в мире

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ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Полевой командир в составе сил специального назначения "Радван" шиитского движения "Хезболлах" в Ливане убит в результате израильского авиаудара, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на информированные источники. По словам источников, Хабиб Маатук и еще четыре человека погибли в результате удара, который военные Израиля нанесли по трехэтажному дому в населенном пункте на юге Ливана.Газета Times of Israel пишет, что "Хезболлах" подтвердило ликвидацию Маатука. Как отмечает издание, Маатук пришел в элитное подразделение "Радван" на смену командиру, который был ликвидирован Израилем в апреле. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240718/izrail-1960500095.html

https://ria.ru/20240718/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году