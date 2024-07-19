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На Кубани до конца 2024 года передадут врачам 57 служебных квартир - РИА Новости, 19.07.2024
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Краснодарский край
 
16:11 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/kvartiry-1960771187.html
На Кубани до конца 2024 года передадут врачам 57 служебных квартир
На Кубани до конца 2024 года передадут врачам 57 служебных квартир - РИА Новости, 19.07.2024
На Кубани до конца 2024 года передадут врачам 57 служебных квартир
Власти Краснодарского края до конца 2024 года передадут врачам 57 служебных квартир, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:11
2024-07-19T16:11
краснодарский край
жилье
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 19 июл — РИА Новости. Власти Краснодарского края до конца 2024 года передадут врачам 57 служебных квартир, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "В регионе действует целый комплекс мер социальной поддержки медработников. Это предоставление земельных участков, компенсационные выплаты за наем жилья и жилищно-коммунальные услуги, работает программа "Земский доктор/Земский фельдшер", мы платим врачам по 1 миллиону на первоначальный взнос по ипотеке. Также востребованная господдержка – предоставление жилья. Именно это помогает привлекать медработников в те районы, где кадровый вопрос стоит особенно остро. Дома и квартиры для них приобретаем по краевой программе развития здравоохранения. В 2024 году передадим врачам еще 57 служебных квартир", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьев. Уточняется, что средства на приобретение жилья для медиков выделили по краевой программе "Развитие здравоохранения". Всего с 2020 по 2023 годы за счет краевого бюджета было приобретено 235 домов и квартир. Жилье передают учреждениям здравоохранения в районах, которые, в свою очередь, распределяют их среди своих сотрудников, добавляют власти.
https://ria.ru/20231109/natsproekt-1908533507.html
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жилье, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Жилье, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев

На Кубани до конца 2024 года передадут врачам 57 служебных квартир

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КРАСНОДАР, 19 июл — РИА Новости. Власти Краснодарского края до конца 2024 года передадут врачам 57 служебных квартир, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"В регионе действует целый комплекс мер социальной поддержки медработников. Это предоставление земельных участков, компенсационные выплаты за наем жилья и жилищно-коммунальные услуги, работает программа "Земский доктор/Земский фельдшер", мы платим врачам по 1 миллиону на первоначальный взнос по ипотеке. Также востребованная господдержка – предоставление жилья. Именно это помогает привлекать медработников в те районы, где кадровый вопрос стоит особенно остро. Дома и квартиры для них приобретаем по краевой программе развития здравоохранения. В 2024 году передадим врачам еще 57 служебных квартир", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьев.
Уточняется, что средства на приобретение жилья для медиков выделили по краевой программе "Развитие здравоохранения".
Всего с 2020 по 2023 годы за счет краевого бюджета было приобретено 235 домов и квартир. Жилье передают учреждениям здравоохранения в районах, которые, в свою очередь, распределяют их среди своих сотрудников, добавляют власти.
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Краснодарский крайЖильеКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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