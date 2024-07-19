https://ria.ru/20240719/kurs-1960791889.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу - РИА Новости, 19.07.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 1,08 копейки, до 12,0335 рубля, курс доллара - на 14,52 копейки, до 88,0206 рубля, курс... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:11

2024-07-19T17:11

2024-07-19T17:24

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 1,08 копейки, до 12,0335 рубля, курс доллара - на 14,52 копейки, до 88,0206 рубля, курс евро снизился на 6,47 копейки, до 96,0371 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)