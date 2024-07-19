https://ria.ru/20240719/kuban-1960724834.html

Правила проведения массовых мероприятий разработают на Кубани

Правила проведения массовых мероприятий разработают на Кубани - РИА Новости, 19.07.2024

Правила проведения массовых мероприятий разработают на Кубани

Правила проведения массовых мероприятий, гарантирующие безопасность людей, разработают в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:15

2024-07-19T14:15

2024-07-19T14:15

краснодарский край

севастополь

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Правила проведения массовых мероприятий, гарантирующие безопасность людей, разработают в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии в регионе. "Указом президента России в 2022 году в крае введен средний уровень реагирования. Все еще сохраняется высокая активность беспилотников. Мы курортный регион, на отдых приезжают гости со всей страны. И наша задача - гарантировать безопасность людей… Необходимо выработать правила, понятные для организаторов, жителей и гостей. И они должны будут строго соблюдаться", – приводит слова Кондратьева пресс-служба краевой администрации. Губернатор призвал включиться в работу всем госорганам, ведомствам и управлениям. Прокурор региона Сергей Табельский добавил, что мероприятия федерального и международного уровня с участием десятков тысяч человек необходимо согласовывать с правоохранительными органами. Средний уровень реагирования введен указом президента в октябре 2022 года в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Высшие должностные лица этих регионов могут проводить мобилизационные мероприятия в сфере экономики, отдельные мероприятия по территориальной обороне, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также могут усиливать охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, временно отселять жителей в безопасные районы, вводить особый режим въезда на территорию, ограничивать движение транспорта.

https://ria.ru/20240718/kuban-1960540935.html

https://ria.ru/20240718/kuban-1960488521.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

севастополь, вениамин кондратьев