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Правила проведения массовых мероприятий разработают на Кубани - РИА Новости, 19.07.2024
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Краснодарский край
 
14:15 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/kuban-1960724834.html
Правила проведения массовых мероприятий разработают на Кубани
Правила проведения массовых мероприятий разработают на Кубани - РИА Новости, 19.07.2024
Правила проведения массовых мероприятий разработают на Кубани
Правила проведения массовых мероприятий, гарантирующие безопасность людей, разработают в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:15
2024-07-19T14:15
краснодарский край
севастополь
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Правила проведения массовых мероприятий, гарантирующие безопасность людей, разработают в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии в регионе. "Указом президента России в 2022 году в крае введен средний уровень реагирования. Все еще сохраняется высокая активность беспилотников. Мы курортный регион, на отдых приезжают гости со всей страны. И наша задача - гарантировать безопасность людей… Необходимо выработать правила, понятные для организаторов, жителей и гостей. И они должны будут строго соблюдаться", – приводит слова Кондратьева пресс-служба краевой администрации. Губернатор призвал включиться в работу всем госорганам, ведомствам и управлениям. Прокурор региона Сергей Табельский добавил, что мероприятия федерального и международного уровня с участием десятков тысяч человек необходимо согласовывать с правоохранительными органами. Средний уровень реагирования введен указом президента в октябре 2022 года в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Высшие должностные лица этих регионов могут проводить мобилизационные мероприятия в сфере экономики, отдельные мероприятия по территориальной обороне, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также могут усиливать охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, временно отселять жителей в безопасные районы, вводить особый режим въезда на территорию, ограничивать движение транспорта.
https://ria.ru/20240718/kuban-1960540935.html
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севастополь, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Севастополь, Вениамин Кондратьев

Правила проведения массовых мероприятий разработают на Кубани

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Правила проведения массовых мероприятий, гарантирующие безопасность людей, разработают в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии в регионе.
"Указом президента России в 2022 году в крае введен средний уровень реагирования. Все еще сохраняется высокая активность беспилотников. Мы курортный регион, на отдых приезжают гости со всей страны. И наша задача - гарантировать безопасность людей… Необходимо выработать правила, понятные для организаторов, жителей и гостей. И они должны будут строго соблюдаться", – приводит слова Кондратьева пресс-служба краевой администрации.
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18 июля, 17:07
Губернатор призвал включиться в работу всем госорганам, ведомствам и управлениям.
Прокурор региона Сергей Табельский добавил, что мероприятия федерального и международного уровня с участием десятков тысяч человек необходимо согласовывать с правоохранительными органами.
Средний уровень реагирования введен указом президента в октябре 2022 года в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Высшие должностные лица этих регионов могут проводить мобилизационные мероприятия в сфере экономики, отдельные мероприятия по территориальной обороне, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также могут усиливать охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, временно отселять жителей в безопасные районы, вводить особый режим въезда на территорию, ограничивать движение транспорта.
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Краснодарский крайСевастопольВениамин Кондратьев
 
 
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