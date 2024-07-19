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Умер актер Андрей Ксенюк - РИА Новости, 19.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:52 19.07.2024 (обновлено: 23:23 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/ksenyuk-1960827094.html
Умер актер Андрей Ксенюк
Умер актер Андрей Ксенюк - РИА Новости, 19.07.2024
Умер актер Андрей Ксенюк
Российский актер Андрей Ксенюк умер на 66-м году жизни, информацию об этом разместили на официальном сайте Норильского Заполярного театра драмы. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T19:52
2024-07-19T23:23
культура
норильск
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российский актер Андрей Ксенюк умер на 66-м году жизни, информацию об этом разместили на официальном сайте Норильского Заполярного театра драмы."С прискорбием сообщаем о кончине артиста, любимца публики и коллег по сцене, знавшего и любившего Норильский театр в разные его эпохи, — Андрея Павловича Ксенюка", — говорится в заявлении.Ксенюк родился в Норильске в 1958 году. Он исполнил в театре различные роли. В том числе он запомнился по таким работам, как роль Гитлера в спектакле "Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил", роль Гарольда в постановке "Гарольд и Мод" и многим другим.
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норильск
Культура, Норильск
Умер актер Андрей Ксенюк

Российский актер Ксенюк умер на 66-м году жизни

© Фото : Норильский Заполярный театр драмыРоссийский актер Андрей Ксенюк
Российский актер Андрей Ксенюк - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Норильский Заполярный театр драмы
Российский актер Андрей Ксенюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российский актер Андрей Ксенюк умер на 66-м году жизни, информацию об этом разместили на официальном сайте Норильского Заполярного театра драмы.
"С прискорбием сообщаем о кончине артиста, любимца публики и коллег по сцене, знавшего и любившего Норильский театр в разные его эпохи, — Андрея Павловича Ксенюка", — говорится в заявлении.
Ксенюк родился в Норильске в 1958 году. Он исполнил в театре различные роли. В том числе он запомнился по таким работам, как роль Гитлера в спектакле "Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил", роль Гарольда в постановке "Гарольд и Мод" и многим другим.
 
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