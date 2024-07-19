https://ria.ru/20240719/kruks-1960620838.html

Совершивший покушение на Трампа использовал зарубежные платформы, пишут СМИ

Совершивший покушение на Трампа использовал зарубежные платформы, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024

Совершивший покушение на Трампа использовал зарубежные платформы, пишут СМИ

Совершивший покушение на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс использовал зарубежные зашифрованные платформы, к которым правоохранители теперь... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T07:27

2024-07-19T07:27

2024-07-19T07:27

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Совершивший покушение на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс использовал зарубежные зашифрованные платформы, к которым правоохранители теперь пытаются получить доступ, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники. Ранее газета Washington Post сообщала, что ФБР получило доступ к содержимому телефона Крукса с помощью израильской фирмы Cellebrite, которая предоставила следователям программные инструменты. По данным телеканала, в среду представители Секретной службы и ФБР выступили в конгрессе и сенате США, где предоставили актуальную информацию о ходе расследования. "Докладчики сообщили конгрессменам, что все еще пытаются получить доступ к трем зарубежным зашифрованным платформам, которыми Крукс пользовался на своем телефоне", - говорится в сообщении. При этом источники телеканала не уточнили, сколько времени может занять расшифровка. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По данным ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html

https://ria.ru/20240718/tramp-1960408562.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа