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Совершивший покушение на Трампа использовал зарубежные платформы, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
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07:27 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/kruks-1960620838.html
Совершивший покушение на Трампа использовал зарубежные платформы, пишут СМИ
Совершивший покушение на Трампа использовал зарубежные платформы, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
Совершивший покушение на Трампа использовал зарубежные платформы, пишут СМИ
Совершивший покушение на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс использовал зарубежные зашифрованные платформы, к которым правоохранители теперь... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T07:27
2024-07-19T07:27
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
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покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Совершивший покушение на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс использовал зарубежные зашифрованные платформы, к которым правоохранители теперь пытаются получить доступ, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники. Ранее газета Washington Post сообщала, что ФБР получило доступ к содержимому телефона Крукса с помощью израильской фирмы Cellebrite, которая предоставила следователям программные инструменты. По данным телеканала, в среду представители Секретной службы и ФБР выступили в конгрессе и сенате США, где предоставили актуальную информацию о ходе расследования. "Докладчики сообщили конгрессменам, что все еще пытаются получить доступ к трем зарубежным зашифрованным платформам, которыми Крукс пользовался на своем телефоне", - говорится в сообщении. При этом источники телеканала не уточнили, сколько времени может занять расшифровка. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По данным ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Совершивший покушение на Трампа использовал зарубежные платформы, пишут СМИ

CBS News: ФБР не может получить доступ к зарубежным платформам в телефоне Крукса

© AP Photo / Joshua A. BickelСотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Joshua A. Bickel
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Совершивший покушение на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс использовал зарубежные зашифрованные платформы, к которым правоохранители теперь пытаются получить доступ, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.
Ранее газета Washington Post сообщала, что ФБР получило доступ к содержимому телефона Крукса с помощью израильской фирмы Cellebrite, которая предоставила следователям программные инструменты.
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По данным телеканала, в среду представители Секретной службы и ФБР выступили в конгрессе и сенате США, где предоставили актуальную информацию о ходе расследования.
"Докладчики сообщили конгрессменам, что все еще пытаются получить доступ к трем зарубежным зашифрованным платформам, которыми Крукс пользовался на своем телефоне", - говорится в сообщении.
При этом источники телеканала не уточнили, сколько времени может занять расшифровка.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По данным ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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