Совершивший покушение на Трампа использовал зарубежные платформы, пишут СМИ
CBS News: ФБР не может получить доступ к зарубежным платформам в телефоне Крукса
© AP Photo / Joshua A. BickelСотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа
© AP Photo / Joshua A. Bickel
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Совершивший покушение на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс использовал зарубежные зашифрованные платформы, к которым правоохранители теперь пытаются получить доступ, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.
Ранее газета Washington Post сообщала, что ФБР получило доступ к содержимому телефона Крукса с помощью израильской фирмы Cellebrite, которая предоставила следователям программные инструменты.
По данным телеканала, в среду представители Секретной службы и ФБР выступили в конгрессе и сенате США, где предоставили актуальную информацию о ходе расследования.
"Докладчики сообщили конгрессменам, что все еще пытаются получить доступ к трем зарубежным зашифрованным платформам, которыми Крукс пользовался на своем телефоне", - говорится в сообщении.
При этом источники телеканала не уточнили, сколько времени может занять расшифровка.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По данным ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.