Пассажиры севшего в Красноярске Boeing испытывают проблемы с оплатой
Пассажиры севшего в Красноярске Boeing из Дели испытывают проблемы с оплатой
© Фото : Аэропорт Красноярск/Евгения ТемняковаBoeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севший в международном аэропорту Красноярск из-за сработавшего датчика задымления на борту
Boeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севший в международном аэропорту Красноярск из-за сработавшего датчика задымления на борту
КРАСНОЯРСК, 19 июл — РИА Новости. Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета Air India испытывают проблемы с оплатой картой в дьюти-фри, сообщил РИА Новости представитель международного красноярского аэропорта.
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"У них есть доступ в дьюти-фри. Единственная проблема, что у пассажиров не работают банковские карты в нашей системе. Поэтому часть из них рассчитывается наличными в валюте. Наверное, магазины чуть подориентировались, нашли какой-нибудь размен, но ночью давали сдачу рублями", — рассказал собеседник.
В четверг около 18.30 на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна доложил диспетчерам в Красноярске о срабатывании индикатора пожара в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19:52 самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился. Признаков пожара или задымления не обнаружили, уточняли в Росавиации.
Это второй случай чуть более чем за год, когда рейс Air India по тому же маршруту незапланированно приземлился в России. Летевший из Дели в Сан-Франциско 6 июня 2023 года самолет Boeing 777-200 LR совершил экстренную посадку в Магадане из-за неисправности одного двигателя. Находившиеся на самолете 220 пассажиров продолжили полет на резервном борту Air India после 39-часового ожидания.