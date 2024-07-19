https://ria.ru/20240719/krasnoyarsk-1960734573.html

Пассажиры севшего в Красноярске Boeing испытывают проблемы с оплатой

Пассажиры севшего в Красноярске Boeing испытывают проблемы с оплатой - РИА Новости, 19.07.2024

Пассажиры севшего в Красноярске Boeing испытывают проблемы с оплатой

Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета Air India испытывают проблемы с оплатой картой в дьюти-фри, сообщил РИА Новости представитель международного... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:47

2024-07-19T14:47

2024-07-19T17:22

красноярск

дели

сан-франциско

air india

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

boeing 777

boeing 777-200

россия

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КРАСНОЯРСК, 19 июл — РИА Новости. Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета Air India испытывают проблемы с оплатой картой в дьюти-фри, сообщил РИА Новости представитель международного красноярского аэропорта. "У них есть доступ в дьюти-фри. Единственная проблема, что у пассажиров не работают банковские карты в нашей системе. Поэтому часть из них рассчитывается наличными в валюте. Наверное, магазины чуть подориентировались, нашли какой-нибудь размен, но ночью давали сдачу рублями", — рассказал собеседник.В четверг около 18.30 на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна доложил диспетчерам в Красноярске о срабатывании индикатора пожара в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19:52 самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился. Признаков пожара или задымления не обнаружили, уточняли в Росавиации. Это второй случай чуть более чем за год, когда рейс Air India по тому же маршруту незапланированно приземлился в России. Летевший из Дели в Сан-Франциско 6 июня 2023 года самолет Boeing 777-200 LR совершил экстренную посадку в Магадане из-за неисправности одного двигателя. Находившиеся на самолете 220 пассажиров продолжили полет на резервном борту Air India после 39-часового ожидания.

https://ria.ru/20240719/boeing-1960610415.html

красноярск

дели

сан-франциско

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красноярск, дели, сан-франциско, air india, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777, boeing 777-200, россия, происшествия