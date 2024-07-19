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Пассажиры севшего в Красноярске Boeing испытывают проблемы с оплатой - РИА Новости, 19.07.2024
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14:47 19.07.2024 (обновлено: 17:22 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/krasnoyarsk-1960734573.html
Пассажиры севшего в Красноярске Boeing испытывают проблемы с оплатой
Пассажиры севшего в Красноярске Boeing испытывают проблемы с оплатой - РИА Новости, 19.07.2024
Пассажиры севшего в Красноярске Boeing испытывают проблемы с оплатой
Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета Air India испытывают проблемы с оплатой картой в дьюти-фри, сообщил РИА Новости представитель международного... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:47
2024-07-19T17:22
красноярск
дели
сан-франциско
air india
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
boeing 777
boeing 777-200
россия
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КРАСНОЯРСК, 19 июл — РИА Новости. Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета Air India испытывают проблемы с оплатой картой в дьюти-фри, сообщил РИА Новости представитель международного красноярского аэропорта. &quot;У них есть доступ в дьюти-фри. Единственная проблема, что у пассажиров не работают банковские карты в нашей системе. Поэтому часть из них рассчитывается наличными в валюте. Наверное, магазины чуть подориентировались, нашли какой-нибудь размен, но ночью давали сдачу рублями&quot;, — рассказал собеседник.В четверг около 18.30 на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна доложил диспетчерам в Красноярске о срабатывании индикатора пожара в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19:52 самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился. Признаков пожара или задымления не обнаружили, уточняли в Росавиации. Это второй случай чуть более чем за год, когда рейс Air India по тому же маршруту незапланированно приземлился в России. Летевший из Дели в Сан-Франциско 6 июня 2023 года самолет Boeing 777-200 LR совершил экстренную посадку в Магадане из-за неисправности одного двигателя. Находившиеся на самолете 220 пассажиров продолжили полет на резервном борту Air India после 39-часового ожидания.
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красноярск, дели, сан-франциско, air india, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777, boeing 777-200, россия, происшествия
Красноярск, Дели, Сан-Франциско, Air India, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Boeing 777, Boeing 777-200, Россия, Происшествия
Пассажиры севшего в Красноярске Boeing испытывают проблемы с оплатой

Пассажиры севшего в Красноярске Boeing из Дели испытывают проблемы с оплатой

© Фото : Аэропорт Красноярск/Евгения ТемняковаBoeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севший в международном аэропорту Красноярск из-за сработавшего датчика задымления на борту
Boeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севший в международном аэропорту Красноярск из-за сработавшего датчика задымления на борту - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Аэропорт Красноярск/Евгения Темнякова
Boeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севший в международном аэропорту Красноярск из-за сработавшего датчика задымления на борту
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 19 июл — РИА Новости. Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета Air India испытывают проблемы с оплатой картой в дьюти-фри, сообщил РИА Новости представитель международного красноярского аэропорта.
«

"У них есть доступ в дьюти-фри. Единственная проблема, что у пассажиров не работают банковские карты в нашей системе. Поэтому часть из них рассчитывается наличными в валюте. Наверное, магазины чуть подориентировались, нашли какой-нибудь размен, но ночью давали сдачу рублями", — рассказал собеседник.

В четверг около 18.30 на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна доложил диспетчерам в Красноярске о срабатывании индикатора пожара в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19:52 самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился. Признаков пожара или задымления не обнаружили, уточняли в Росавиации.
Это второй случай чуть более чем за год, когда рейс Air India по тому же маршруту незапланированно приземлился в России. Летевший из Дели в Сан-Франциско 6 июня 2023 года самолет Boeing 777-200 LR совершил экстренную посадку в Магадане из-за неисправности одного двигателя. Находившиеся на самолете 220 пассажиров продолжили полет на резервном борту Air India после 39-часового ожидания.
Boeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севший в международном аэропорту Красноярск. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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КрасноярскДелиСан-ФранцискоAir IndiaФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Boeing 777Boeing 777-200РоссияПроисшествия
 
 
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