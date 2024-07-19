https://ria.ru/20240719/kontakty-1960774115.html
Более 150 компаний наладили контакты на Российско-китайском деловом дне
Более 150 компаний наладили контакты на Российско-китайском деловом дне - РИА Новости, 19.07.2024
Более 150 компаний наладили контакты на Российско-китайском деловом дне
Более 150 компаний из России и Китая приняли участие в нетворкинг-сессии, прошедшей 19 июля в рамках Российско-китайского делового дня в Москве, сообщает... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:24
2024-07-19T16:24
2024-07-19T16:24
экономика
технологии
россия
китай
москва
чжан ханьхуэй
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Более 150 компаний из России и Китая приняли участие в нетворкинг-сессии, прошедшей 19 июля в рамках Российско-китайского делового дня в Москве, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Мероприятие продолжило серию активностей РЭЦ в рамках программы продвижения национального бренда "Сделано в России".Партнерами мероприятия выступили департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и Московский экспортный центр."Наладить контакты и обсудить возможности сотрудничества с потенциальными партнерами в неформальной обстановке смогли более 50 компаний из Москвы и других регионов России: производители продуктов питания, косметики, одежды и аксессуаров, промышленные и строительные компании, а также поставщики ИТ-технологий и логистических услуг", - говорится в сообщении.В деловой нетворкинг-сессии приняли участие около 100 компаний из Китая, в том числе крупные дистрибьюторы, логистические компании и игроки рынка электронной коммерции. Чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина также посетили зону b2b-переговоров."В этом году РЭЦ активно внедряет новые форматы развития российско-китайского сотрудничества и продвижения национального бренда "Сделано в России", который представляют надежные поставщики качественной продукции со всей страны. Мы предлагаем компаниям всё новые площадки для установления связей с потенциальными партнерами, которые, как и сегодня, приходят к нам на мероприятия с большим интересом и четким настроем на развитие взаимовыгодного сотрудничества с российским бизнесом", - сказала старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта РЭЦ Татьяна Ан.Особенностью мероприятия стала дегустация российской продукции, позволившая участникам лично оценить качество и разнообразие товаров, произведенных в России.Больше о программе "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, китай, москва, чжан ханьхуэй, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Москва, Чжан Ханьхуэй, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Более 150 компаний из России и Китая приняли участие в нетворкинг-сессии, прошедшей 19 июля в рамках Российско-китайского делового дня в Москве, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Мероприятие продолжило серию активностей РЭЦ в рамках программы продвижения национального бренда "Сделано в России".
Партнерами мероприятия выступили департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и Московский экспортный центр.
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"Наладить контакты и обсудить возможности сотрудничества с потенциальными партнерами в неформальной обстановке смогли более 50 компаний из Москвы и других регионов России: производители продуктов питания, косметики, одежды и аксессуаров, промышленные и строительные компании, а также поставщики ИТ-технологий и логистических услуг", - говорится в сообщении.
В деловой нетворкинг-сессии приняли участие около 100 компаний из Китая, в том числе крупные дистрибьюторы, логистические компании и игроки рынка электронной коммерции. Чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй
и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
также посетили зону b2b-переговоров.
"В этом году РЭЦ активно внедряет новые форматы развития российско-китайского сотрудничества и продвижения национального бренда "Сделано в России", который представляют надежные поставщики качественной продукции со всей страны. Мы предлагаем компаниям всё новые площадки для установления связей с потенциальными партнерами, которые, как и сегодня, приходят к нам на мероприятия с большим интересом и четким настроем на развитие взаимовыгодного сотрудничества с российским бизнесом", - сказала старший управляющий директор по комплексному продвижению экспорта РЭЦ Татьяна Ан.
Особенностью мероприятия стала дегустация российской продукции, позволившая участникам лично оценить качество и разнообразие товаров, произведенных в России.
Больше о программе "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.