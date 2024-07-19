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В Кремле прокомментировали визит военной делегации России в КНДР

В Кремле прокомментировали визит военной делегации России в КНДР - РИА Новости, 19.07.2024

В Кремле прокомментировали визит военной делегации России в КНДР

Поездка военной делегации России в КНДР осуществляется в соответствии с договоренностями, достигнутыми в результате официального визита президента РФ Владимира... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:14

2024-07-19T13:14

2024-07-19T13:14

россия

пхеньян

владимир путин

ким чен ын

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Поездка военной делегации России в КНДР осуществляется в соответствии с договоренностями, достигнутыми в результате официального визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее государственная радиостанция "Голос Кореи" сообщила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. "Ведется работа, в том числе в исполнении тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего официального визита президента Путина в Пхеньян. Это был весьма насыщенный и содержательный, и результативный режим (диалог – ред.) И сейчас, собственно, две стороны занимаются реализацией тех договоренностей, которые были достигнуты. Поездка нашей, упомянутой вами, делегации как раз и осуществляется в соответствии с теми договоренностями", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240627/vostok-1955863977.html

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пхеньян

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россия, пхеньян, владимир путин, ким чен ын