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В Кремле прокомментировали визит военной делегации России в КНДР
В Кремле прокомментировали визит военной делегации России в КНДР - РИА Новости, 19.07.2024
В Кремле прокомментировали визит военной делегации России в КНДР
Поездка военной делегации России в КНДР осуществляется в соответствии с договоренностями, достигнутыми в результате официального визита президента РФ Владимира... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:14
2024-07-19T13:14
2024-07-19T13:14
россия
пхеньян
владимир путин
ким чен ын
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Поездка военной делегации России в КНДР осуществляется в соответствии с договоренностями, достигнутыми в результате официального визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее государственная радиостанция "Голос Кореи" сообщила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. "Ведется работа, в том числе в исполнении тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего официального визита президента Путина в Пхеньян. Это был весьма насыщенный и содержательный, и результативный режим (диалог – ред.) И сейчас, собственно, две стороны занимаются реализацией тех договоренностей, которые были достигнуты. Поездка нашей, упомянутой вами, делегации как раз и осуществляется в соответствии с теми договоренностями", - сказал Песков журналистам.
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россия, пхеньян, владимир путин, ким чен ын
Россия, Пхеньян, Владимир Путин, Ким Чен Ын
В Кремле прокомментировали визит военной делегации России в КНДР
Песков: поездка военной делегации России в КНДР осуществляется по договоренности