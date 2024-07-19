https://ria.ru/20240719/kirov-1960667025.html

В Кирове шесть грузовиков сгорели при пожаре в гаражных боксах

В Кирове шесть грузовиков сгорели при пожаре в гаражных боксах - РИА Новости, 19.07.2024

В Кирове шесть грузовиков сгорели при пожаре в гаражных боксах

Шесть грузовых и один легковой автомобиль сгорели во время ночного пожара в гаражных боксах в Кирове, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:45

2024-07-19T11:45

2024-07-19T12:00

происшествия

киров

радужный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Шесть грузовых и один легковой автомобиль сгорели во время ночного пожара в гаражных боксах в Кирове, сообщает МЧС региона. Сообщение о пожаре на улице Производственная в микрорайоне Радужный поступило в четверг в 23.20. В горящем здании размещались несколько грузовых машин и прицепов. Пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров к 1.30, в 02.02 ликвидировано открытое горение в гаражных боксах, в 5.20 пожар полностью потушен. "Пострадавших нет. Сгорели помещения нескольких боксов, кровля над ними, шесть грузовых и один легковой автомобиль. Из-за воздействия высокой температуры произошло обрушение части конструкций", - говорится в сообщении. По предварительным данным, здание применялось для стоянки и ремонта большегрузов, в нем хранились газовые баллоны. "Причина и ущерб устанавливаются", - подчеркивается в сообщении.

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происшествия, киров, радужный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)