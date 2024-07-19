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В Кирове шесть грузовиков сгорели при пожаре в гаражных боксах - РИА Новости, 19.07.2024
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11:45 19.07.2024 (обновлено: 12:00 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/kirov-1960667025.html
В Кирове шесть грузовиков сгорели при пожаре в гаражных боксах
В Кирове шесть грузовиков сгорели при пожаре в гаражных боксах - РИА Новости, 19.07.2024
В Кирове шесть грузовиков сгорели при пожаре в гаражных боксах
Шесть грузовых и один легковой автомобиль сгорели во время ночного пожара в гаражных боксах в Кирове, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:45
2024-07-19T12:00
происшествия
киров
радужный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Шесть грузовых и один легковой автомобиль сгорели во время ночного пожара в гаражных боксах в Кирове, сообщает МЧС региона. Сообщение о пожаре на улице Производственная в микрорайоне Радужный поступило в четверг в 23.20. В горящем здании размещались несколько грузовых машин и прицепов. Пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров к 1.30, в 02.02 ликвидировано открытое горение в гаражных боксах, в 5.20 пожар полностью потушен. "Пострадавших нет. Сгорели помещения нескольких боксов, кровля над ними, шесть грузовых и один легковой автомобиль. Из-за воздействия высокой температуры произошло обрушение части конструкций", - говорится в сообщении. По предварительным данным, здание применялось для стоянки и ремонта большегрузов, в нем хранились газовые баллоны. "Причина и ущерб устанавливаются", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, киров, радужный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Киров, Радужный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кирове шесть грузовиков сгорели при пожаре в гаражных боксах

В Кирове при пожаре сгорели шесть грузовиков и один легковой автомобиль

© МЧС Кировской области/TelegramМесто пожара в гаражных боксах в микрорайоне Радужный в Кирове. 19 июля 2024
Место пожара в гаражных боксах в микрорайоне Радужный в Кирове. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© МЧС Кировской области/Telegram
Место пожара в гаражных боксах в микрорайоне Радужный в Кирове. 19 июля 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Шесть грузовых и один легковой автомобиль сгорели во время ночного пожара в гаражных боксах в Кирове, сообщает МЧС региона.
Сообщение о пожаре на улице Производственная в микрорайоне Радужный поступило в четверг в 23.20. В горящем здании размещались несколько грузовых машин и прицепов. Пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров к 1.30, в 02.02 ликвидировано открытое горение в гаражных боксах, в 5.20 пожар полностью потушен.
«
"Пострадавших нет. Сгорели помещения нескольких боксов, кровля над ними, шесть грузовых и один легковой автомобиль. Из-за воздействия высокой температуры произошло обрушение части конструкций", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, здание применялось для стоянки и ремонта большегрузов, в нем хранились газовые баллоны.
"Причина и ущерб устанавливаются", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияКировРадужныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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