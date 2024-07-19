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"Хезболла" заявила об обстреле израильских позиций - РИА Новости, 19.07.2024
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12:30 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/khezbolla-1960684484.html
"Хезболла" заявила об обстреле израильских позиций
"Хезболла" заявила об обстреле израильских позиций - РИА Новости, 19.07.2024
"Хезболла" заявила об обстреле израильских позиций
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло тяжёлым ракетным вооружением позиции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), расположенных в Рувайсат... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:30
2024-07-19T12:30
в мире
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
ливан
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло тяжёлым ракетным вооружением позиции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), расположенных в Рувайсат эль-Алам в районе холмов Кафр-Шуба. "Бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) нанесли удар по позиции (ЦАХАЛ – ред.) в Рувайсат эль-Алам на оккупированных ливанских холмах Кафр-Шуба тяжелой ракетой "Вабель", произведённой бойцами "Исламского сопротивления", и в результате прямого попадания позиция была охвачена огнём, часть позиции была уничтожена", - сообщается в заявлении "Хезболлах". Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли. В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
https://ria.ru/20240719/livan-1960600088.html
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в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), ливан
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Ливан
"Хезболла" заявила об обстреле израильских позиций

"Хезболлах" заявила, что обстреляла израильские позиции в районе Кафр-Шуба

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии
Дым над позицией израильской армии - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло тяжёлым ракетным вооружением позиции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), расположенных в Рувайсат эль-Алам в районе холмов Кафр-Шуба.
"Бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) нанесли удар по позиции (ЦАХАЛ – ред.) в Рувайсат эль-Алам на оккупированных ливанских холмах Кафр-Шуба тяжелой ракетой "Вабель", произведённой бойцами "Исламского сопротивления", и в результате прямого попадания позиция была охвачена огнём, часть позиции была уничтожена", - сообщается в заявлении "Хезболлах".
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Ливане ликвидировали полевого командира "Хезболлы", пишут СМИ
Вчера, 00:21
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.
В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Лавров обсудил с главой МИД Ливана ситуацию на Ближнем Востоке
17 июля, 22:16
 
В миреИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Ливан
 
 
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