"Хезболла" заявила об обстреле израильских позиций
"Хезболлах" заявила, что обстреляла израильские позиции в районе Кафр-Шуба
© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло тяжёлым ракетным вооружением позиции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), расположенных в Рувайсат эль-Алам в районе холмов Кафр-Шуба.
"Бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) нанесли удар по позиции (ЦАХАЛ – ред.) в Рувайсат эль-Алам на оккупированных ливанских холмах Кафр-Шуба тяжелой ракетой "Вабель", произведённой бойцами "Исламского сопротивления", и в результате прямого попадания позиция была охвачена огнём, часть позиции была уничтожена", - сообщается в заявлении "Хезболлах".
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.
В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.