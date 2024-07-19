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ВСУ в Херсоне применяют практику фашистов, заявили в Совфеде - РИА Новости, 19.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:23 19.07.2024 (обновлено: 10:33 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/kherson-1960640714.html
ВСУ в Херсоне применяют практику фашистов, заявили в Совфеде
ВСУ в Херсоне применяют практику фашистов, заявили в Совфеде - РИА Новости, 19.07.2024
ВСУ в Херсоне применяют практику фашистов, заявили в Совфеде
Украинские войска в оккупированном ими городе Херсон применяют по отношению к старикам практику фашистов, которую те использовали в Киеве в 1941 году, заявил... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:23
2024-07-19T10:33
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
россия
игорь кастюкевич
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска в оккупированном ими городе Херсон применяют по отношению к старикам практику фашистов, которую те использовали в Киеве в 1941 году, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Русский город Херсон сейчас находится в жутком состоянии, как и его жители. Люди брошены на произвол, старики гибнут в собственных квартирах или их вытаскивают оттуда буквально на улицу, чтобы заселить очередных военных. Такую практику, когда лежачих стариков просто выносили из собственных квартир на улицу умирать, фашисты применяли в Киеве в 1941 году. Страшное повторение истории, с той лишь разницей, что теперь это делают те, кто объявлял себя защитниками", - сказал он. Сенатор подчеркнул, что ВС РФ обязательно вернутся в Херсон, и над городом будет развеваться, как и прежде, российский флаг. "Самое главное, этого события очень ждут сами херсонцы. Как те, которые эвакуировались в 2022 году, так и те, кто остался, и сейчас проживают в городе", - добавил Кастюкевич. При этом, по его словам, в отличие от находящегося под оккупацией ВСУ правобережья, на левобережной части области кипит жизнь: создаются современные скверы, ремонтируют школы, строят фельдшерско-акушерские амбулатории и многое другое. "Да, есть и проблемы, куда без них. Но люди видят и чувствуют заботу государства каждый день. Несмотря на сложную оперативную обстановку, жизнь в Херсонской области кардинально поменялась в эти два последних года", - подчеркнул сенатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html
https://ria.ru/20240313/fashisty-1932639674.html
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херсон, херсонская область , россия, игорь кастюкевич, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Игорь Кастюкевич, Вооруженные силы Украины
ВСУ в Херсоне применяют практику фашистов, заявили в Совфеде

Сенатор Кастюкевич: ВСУ применяют к старикам практику фашистов в Херсоне

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска в оккупированном ими городе Херсон применяют по отношению к старикам практику фашистов, которую те использовали в Киеве в 1941 году, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Русский город Херсон сейчас находится в жутком состоянии, как и его жители. Люди брошены на произвол, старики гибнут в собственных квартирах или их вытаскивают оттуда буквально на улицу, чтобы заселить очередных военных. Такую практику, когда лежачих стариков просто выносили из собственных квартир на улицу умирать, фашисты применяли в Киеве в 1941 году. Страшное повторение истории, с той лишь разницей, что теперь это делают те, кто объявлял себя защитниками", - сказал он.
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Сенатор подчеркнул, что ВС РФ обязательно вернутся в Херсон, и над городом будет развеваться, как и прежде, российский флаг.
«
"Самое главное, этого события очень ждут сами херсонцы. Как те, которые эвакуировались в 2022 году, так и те, кто остался, и сейчас проживают в городе", - добавил Кастюкевич.
При этом, по его словам, в отличие от находящегося под оккупацией ВСУ правобережья, на левобережной части области кипит жизнь: создаются современные скверы, ремонтируют школы, строят фельдшерско-акушерские амбулатории и многое другое.
«
"Да, есть и проблемы, куда без них. Но люди видят и чувствуют заботу государства каждый день. Несмотря на сложную оперативную обстановку, жизнь в Херсонской области кардинально поменялась в эти два последних года", - подчеркнул сенатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьРоссияИгорь КастюкевичВооруженные силы Украины
 
 
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