https://ria.ru/20240719/kharris-1960666630.html

СМИ: соратники Харрис готовятся к выходу Байдена из предвыборной гонки

СМИ: соратники Харрис готовятся к выходу Байдена из предвыборной гонки - РИА Новости, 19.07.2024

СМИ: соратники Харрис готовятся к выходу Байдена из предвыборной гонки

Союзники из ближнего окружения вице-президента США Камалы Харрис без ее участия начали неформальную подготовку к возможному снятию президентом США Джо Байденом... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:43

2024-07-19T11:43

2024-07-19T11:44

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Союзники из ближнего окружения вице-президента США Камалы Харрис без ее участия начали неформальную подготовку к возможному снятию президентом США Джо Байденом кандидатуры с выборов, сообщает издание Politico со ссылкой на знакомые с инициативой анонимные источники. "Союзники Камалы Харрис вовлечены в осторожную закулисную инициативу, имеющей целью гарантировать, что вице-президент окажется в верхней части избирательного бюллетеня, если президент Джо Байден уступит место (кандидата - ред.)", - пишет издание. Указывается, что сторонники Харрис не получали санкции на действия от нее самой или ее команды. По информации издания, Харрис планируется создать более апеллирующий к избирателю образ, подкрепленный списком ее карьерных достижений. При этом инициатива, как отмечается в статье, сталкивается с проблемами из-за сомнений ряда членов Демократической партии в том, что Харрис сможет победить на выборах экс-президента Дональда Трампа. Ранее телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США сообщил, что Байден поручил провести опрос общественного мнения о перспективах вице-президента США Камалы Харрис, если она вступит в президентскую гонку. На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента США могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятной заменой считается Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок. Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, заявляя, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240716/smi-1959911548.html

https://ria.ru/20240704/zamena-1957278113.html

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в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, politico, выборы президента сша — 2024