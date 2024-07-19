https://ria.ru/20240719/karelija-1960696854.html

В Карелии за время финской оккупации погибли более семи тысяч узников

В Карелии за время финской оккупации погибли более семи тысяч узников - РИА Новости, 19.07.2024

В Карелии за время финской оккупации погибли более семи тысяч узников

За время финской оккупации в годы Великой Отечественной войны в концлагерях в Петрозаводске погибли более 7 тысяч узников, сообщил прокурор Республики Карелия... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:05

2024-07-19T13:05

2024-07-19T13:05

петрозаводск

республика карелия

финляндия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. За время финской оккупации в годы Великой Отечественной войны в концлагерях в Петрозаводске погибли более 7 тысяч узников, сообщил прокурор Республики Карелия Дмитрий Харченков. В пятницу Верховный суд Карелии начал рассмотрение дела по заявлению прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории Карелии в годы Великой Отечественной войны. С осени 1941 года и до конца июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории региона находились под оккупацией Финляндии – союзницы нацистской Германии. "За время финской оккупации только в Петрозаводске в концлагерях погибло свыше 7 тысяч узников. Всего убито, замучено 8 028 мирных граждан, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных. Точная цифра погибших советских граждан за время оккупации до настоящего времени не установлена", - сказал Харченков на заседании суда. Трансляция судебного заседания ведется проектом "Без срока давности". Прокурор отметил, что на оккупированной территории Карелии финнами было создано более 100 концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных. Основным центром сосредоточения лагерей стал город Петрозаводск. "Уже к концу 1941 года в них находилось более 20 тысяч человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло 24 тысяч. В дальнейшем общая численность содержащихся в концлагерях колебалась в пределах 15-18 тысяч человек, что составляло около 20% от всего попавшего в оккупацию населения", - сказал он. "В расположенных на территориях Карелии не было газовых камер, которые использовали фашисты, но финскими оккупационными властями и войсками были созданы такие невыносимые условия, что из-за голода, издевательств, рукоприкладства, каторжной работы, болезней и эпидемий в лагерях фиксировалась высокая смертность заключенных. Например, уровень естественной смертности советских людей в финских лагерях в 1942 году была даже больше, чем в немецко-фашистских – 13,75% против 10%", - отметил Харченков. Он также рассказал об ущербе, причиненном оккупацией хозяйству и инфраструктуре Карелии. "Захвачено и полностью разрушено почти 90 населенных пунктов республики, 409 пострадали в значительной степени… большой ущерб был нанесен учреждениям культуры, были сожжены или разрушены здания университета, научно-исследовательского института культуры, публичной библиотеки, 255 школ, сотни клубов и библиотек, десятки тысяч жителей остались без крова. Сильно пострадал Петрозаводск - в городе были сожжены или разрушены промышленные предприятия, больше половины жилого фонда, здания учебных заведений, больниц, театров и других объектов, выведен из строя водопровод, канализация, телефонная связь, взорваны все городские электростанции, мосты и плотины, уничтожались памятники. Огромные повреждения были причинены Беломорско-Балтийскому каналу, сооружениям и флоту Беломор-Онежского пароходства, Кировской железной дороге. В Финляндию были вывезены оборудование и запасы продукции бумажных комбинатов, около 4 миллионов кубометров заготовленного леса", - отметил он. Ранее в Верховный суд Республики Карелия поступило заявление прокурора Республики Карелия о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории Карело-Финской ССР (в настоящее время – Республика Карелия) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. -0-

https://ria.ru/20240528/yle-1948892782.html

https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955917318.html

https://ria.ru/20231014/polyaki-1902707212.html

петрозаводск

республика карелия

финляндия

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Раскопки на месте захоронения узников финских концлагерей в Карелии Поисковики в рамках проекта "Без срока давности" нашли в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных там финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости руководитель поискового отряда "Олонецкая оперативная группа" Олег Левашов. "Третьего августа представители ростовского отряда "Поискового движения России" возле поселка Ильинский Республики Карелия обнаружили место массового захоронения советских мирных граждан – жертв финских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Уже нашли останки тел, предположительно, двух женщин, одной около 16 лет, она с прострелянной головой", - сказал Левашов. 2024-07-19T13:05 true PT0M36S

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петрозаводск, республика карелия, финляндия