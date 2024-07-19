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Суд ООН призвал Израиль прекратить поселенческую деятельность в Палестине - РИА Новости, 19.07.2024
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17:52 19.07.2024 (обновлено: 18:03 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/izrail-1960805399.html
Суд ООН призвал Израиль прекратить поселенческую деятельность в Палестине
Суд ООН призвал Израиль прекратить поселенческую деятельность в Палестине - РИА Новости, 19.07.2024
Суд ООН призвал Израиль прекратить поселенческую деятельность в Палестине
Международный суд ООН считает, что Израиль должен прекратить новую поселенческую деятельность на палестинских территориях и свое незаконное присутствие там,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:52
2024-07-19T18:03
в мире
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палестина
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГААГА, 19 июля - РИА Новости. Международный суд ООН считает, что Израиль должен прекратить новую поселенческую деятельность на палестинских территориях и свое незаконное присутствие там, заявил на заседании в пятницу председатель суда Наваф Салам. Международный суд ООН в пятницу выносит консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий. &quot;Суд считает, что Израиль обязан прекратить свое незаконное присутствие на оккупированной территории Палестины как можно скорее… Суд также считает, что Израиль должен прекратить всю новую поселенческую деятельность и эвакуировать всех поселенцев с оккупированных палестинских территорий&quot;, - объявил Салам на заседании.В Международном суде ООН в Гааге 19-26 февраля прошли слушания по правовым последствиям оккупации Израилем палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим. В ходе заседаний выступили более 50 государств и три международные организации - Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и Африканский союз.Делегация Палестины призвала суд признать незаконной оккупацию Израилем ее территорий, так как это может быть последней надеждой на создание двух государств.30 декабря 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, на основе которой запросила Международный суд ООН вынести консультативное заключение о том, каковы последствия продолжающихся Израилем нарушений права палестинского народа на самоопределение "после его длительной оккупации, заселения и аннексии палестинских территорий" и мер, направленных на изменение демографического состава, характера и статуса Иерусалима и принятия Израилем соответствующих дискриминационных законодательств; а также как вышеупомянутые политики и практики Израиля влияют на правовой статус оккупации и каковы правовые последствия этого статуса для всех государств и ООН.Правом запрашивать консультативное заключение Международного суда ООН обладают пять органов ООН, в том числе Генассамблея, и 16 специализированных учреждений системы ООН. В отличие от решений суда ООН, его консультативные заключения обязательной силы не имеют.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240719/sud-oon-1960780454.html
https://ria.ru/20240719/izrail-1960808142.html
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в мире, израиль, палестина, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Суд ООН призвал Израиль прекратить поселенческую деятельность в Палестине

Международный суд ООН: Израиль должен прекратить поселенческую деятельность

© AP Photo / Oded BaliltyИзраильские поселенцы
Израильские поселенцы - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Израильские поселенцы. Архивное фото
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ГААГА, 19 июля - РИА Новости. Международный суд ООН считает, что Израиль должен прекратить новую поселенческую деятельность на палестинских территориях и свое незаконное присутствие там, заявил на заседании в пятницу председатель суда Наваф Салам.
Международный суд ООН в пятницу выносит консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий.
«

"Суд считает, что Израиль обязан прекратить свое незаконное присутствие на оккупированной территории Палестины как можно скорее… Суд также считает, что Израиль должен прекратить всю новую поселенческую деятельность и эвакуировать всех поселенцев с оккупированных палестинских территорий", - объявил Салам на заседании.

В Международном суде ООН в Гааге 19-26 февраля прошли слушания по правовым последствиям оккупации Израилем палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим. В ходе заседаний выступили более 50 государств и три международные организации - Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и Африканский союз.
Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Суд ООН обвинил Израиль в нарушении международного права
Вчера, 16:44
Делегация Палестины призвала суд признать незаконной оккупацию Израилем ее территорий, так как это может быть последней надеждой на создание двух государств.
30 декабря 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, на основе которой запросила Международный суд ООН вынести консультативное заключение о том, каковы последствия продолжающихся Израилем нарушений права палестинского народа на самоопределение "после его длительной оккупации, заселения и аннексии палестинских территорий" и мер, направленных на изменение демографического состава, характера и статуса Иерусалима и принятия Израилем соответствующих дискриминационных законодательств; а также как вышеупомянутые политики и практики Израиля влияют на правовой статус оккупации и каковы правовые последствия этого статуса для всех государств и ООН.
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Суд ООН призвал Израиль выплатить репарации Палестине
Вчера, 18:01
Правом запрашивать консультативное заключение Международного суда ООН обладают пять органов ООН, в том числе Генассамблея, и 16 специализированных учреждений системы ООН. В отличие от решений суда ООН, его консультативные заключения обязательной силы не имеют.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Суд ООН назвал оккупацию Израилем палестинских территорий аннексией
Вчера, 17:16
 
В миреИзраильПалестинаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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