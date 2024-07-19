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Тель-Авив находится в повышенной готовности после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.07.2024
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07:30 19.07.2024 (обновлено: 07:53 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/izrail-1960621016.html
Тель-Авив находится в повышенной готовности после атаки БПЛА
Тель-Авив находится в повышенной готовности после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.07.2024
Тель-Авив находится в повышенной готовности после атаки БПЛА
Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что город находится в состоянии повышенной готовности после атаки беспилотника, в результате которой один человек погиб и 10... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T07:30
2024-07-19T07:53
в мире
тель-авив
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что город находится в состоянии повышенной готовности после атаки беспилотника, в результате которой один человек погиб и 10 пострадали, сообщает газета "Гаарец".Ранее сообщалось, что взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем рядом со зданием консульства США.О переходе Тель-Авива в режим повышенной готовности мэр сообщил в социальных сетях.Армия обороны Израиля сообщила, что причиной взрыва стал беспилотник. Йеменские хуситы пообещали раскрыть детали "атаки на Тель-Авив".По последним данным, в результате взрыва один человек погиб и не менее десяти были госпитализированы.
https://ria.ru/20240718/izrail-1960560462.html
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в мире, тель-авив, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Тель-Авив, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
Тель-Авив находится в повышенной готовности после атаки БПЛА

Мэр Тель-Авива: город находится в повышенной готовности после атаки БПЛА

© РИА Новости / И. Носов | Перейти в медиабанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / И. Носов
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Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что город находится в состоянии повышенной готовности после атаки беспилотника, в результате которой один человек погиб и 10 пострадали, сообщает газета "Гаарец".
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем рядом со зданием консульства США.
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О переходе Тель-Авива в режим повышенной готовности мэр сообщил в социальных сетях.
Армия обороны Израиля сообщила, что причиной взрыва стал беспилотник. Йеменские хуситы пообещали раскрыть детали "атаки на Тель-Авив".
По последним данным, в результате взрыва один человек погиб и не менее десяти были госпитализированы.
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