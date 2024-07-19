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В результате взрыва в Тель-Авиве погиб один человек, пишут СМИ
В результате взрыва в Тель-Авиве погиб один человек, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
В результате взрыва в Тель-Авиве погиб один человек, пишут СМИ
Один человек погиб и семеро получили ранения в результате прогремевшего в Тель-Авиве взрыва, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:31
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Один человек погиб и семеро получили ранения в результате прогремевшего в Тель-Авиве взрыва, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы.Ранее сообщалось, что взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем рядом со зданием консульства США.В ходе поисков, проведенных экстренными службами, в квартире неподалеку от места взрыва было обнаружено тело мужчины. Семь человек были доставлены в больницу с ранениями.Газета Times of Israel сообщает, что мужчина был убит осколками. По данным газеты, было госпитализировано восемь человек.
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В мире, Тель-Авив, Израиль, США
В результате взрыва в Тель-Авиве погиб один человек, пишут СМИ
Jerusalem Post: при взрыве в Тель-Авиве погиб один человек, семеро ранены