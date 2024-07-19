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В результате взрыва в Тель-Авиве погиб один человек, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
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05:31 19.07.2024 (обновлено: 05:59 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/izrail-1960614398.html
В результате взрыва в Тель-Авиве погиб один человек, пишут СМИ
В результате взрыва в Тель-Авиве погиб один человек, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
В результате взрыва в Тель-Авиве погиб один человек, пишут СМИ
Один человек погиб и семеро получили ранения в результате прогремевшего в Тель-Авиве взрыва, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:31
2024-07-19T05:59
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Один человек погиб и семеро получили ранения в результате прогремевшего в Тель-Авиве взрыва, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы.Ранее сообщалось, что взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем рядом со зданием консульства США.В ходе поисков, проведенных экстренными службами, в квартире неподалеку от места взрыва было обнаружено тело мужчины. Семь человек были доставлены в больницу с ранениями.Газета Times of Israel сообщает, что мужчина был убит осколками. По данным газеты, было госпитализировано восемь человек.
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в мире, тель-авив, израиль, сша
В мире, Тель-Авив, Израиль, США
В результате взрыва в Тель-Авиве погиб один человек, пишут СМИ

Jerusalem Post: при взрыве в Тель-Авиве погиб один человек, семеро ранены

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Один человек погиб и семеро получили ранения в результате прогремевшего в Тель-Авиве взрыва, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем рядом со зданием консульства США.
В ходе поисков, проведенных экстренными службами, в квартире неподалеку от места взрыва было обнаружено тело мужчины. Семь человек были доставлены в больницу с ранениями.
Газета Times of Israel сообщает, что мужчина был убит осколками. По данным газеты, было госпитализировано восемь человек.
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