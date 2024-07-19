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В Тель-Авиве прогремел мощный взрыв, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
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03:52 19.07.2024 (обновлено: 04:19 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/izrail-1960608686.html
В Тель-Авиве прогремел мощный взрыв, сообщают СМИ
В Тель-Авиве прогремел мощный взрыв, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
В Тель-Авиве прогремел мощный взрыв, сообщают СМИ
Жители Тель-Авива сообщают о прогремевшем в городе взрыве, пишет газета Jerusalem Post. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T03:52
2024-07-19T04:19
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Жители Тель-Авива сообщают о прогремевшем в городе взрыве, пишет газета Jerusalem Post.Взрыв, предположительно, произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем.Жители, проживающие неподалеку от места происшествия, заявляют, что в результате взрыва в их домах была разбита утварь.Причина взрыва пока не известна.Командование тыла Израиля заявило, что воздушного вторжения в пространство страны не было обнаружено и тревога не объявлялась.Полиция сообщила, что отправила саперов к зданию, в котором был слышен взрыв.
https://ria.ru/20240717/izrail-1960377387.html
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в мире, тель-авив, израиль
В мире, Тель-Авив, Израиль
В Тель-Авиве прогремел мощный взрыв, сообщают СМИ

СМИ: жители Тель-Авива сообщают о звуках мощного взрыва в городе

© РИА Новости / И. Носов | Перейти в медиабанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / И. Носов
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Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Жители Тель-Авива сообщают о прогремевшем в городе взрыве, пишет газета Jerusalem Post.
Взрыв, предположительно, произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем.
Жители, проживающие неподалеку от места происшествия, заявляют, что в результате взрыва в их домах была разбита утварь.
Причина взрыва пока не известна.
Командование тыла Израиля заявило, что воздушного вторжения в пространство страны не было обнаружено и тревога не объявлялась.
Полиция сообщила, что отправила саперов к зданию, в котором был слышен взрыв.
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