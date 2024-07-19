https://ria.ru/20240719/italiya-1960728206.html

В Италии осквернили баннеры в поддержку России

В Италии осквернили баннеры в поддержку России - РИА Новости, 19.07.2024

В Италии осквернили баннеры в поддержку России

Неизвестные осквернили или сорвали баннеры в поддержку России, появившиеся на улицах итальянских городов Модена и Реджо-Эмилия в области Эмилия-Романья, заявил... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:31

2024-07-19T14:31

2024-07-19T14:31

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РИМ, 19 июл - РИА Новости. Неизвестные осквернили или сорвали баннеры в поддержку России, появившиеся на улицах итальянских городов Модена и Реджо-Эмилия в области Эмилия-Романья, заявил РИА Новости бывший член городского совета Корреджо Андреа Нанетти, выступивший одним координатором инициативы. По его словам, несколько гражданских ассоциаций региона выступили с совместной идеей размещения плакатов с подписью "Россия не мой враг", которые в июне уже размещались в соседней области Венето. "В Модене через коммунальные службы мы наклеили семь манифестов размером шесть на четыре метра. Это произошло в понедельник, уже в ночь на вторник их сорвали. То же самое произошло в Реджо-Эмилии, где баннеры исписали украинскими националистическими слоганами", - сказал Нанетти. Он подчеркнул, что репортаж об испорченных плакатах уже появился на украинском телевидении, что выглядит как подстрекательство к совершению преступлений в отношении авторов акции. Против плакатов, добавил активист, также выступили и оба мэра Модены и Реджо-Эмилии. "Карабинеры сказали, что на камерах есть два человека, срывающих плакаты, к сожалению, им грозит только штраф в 60 евро, когда как каждый новый баннер обойдется нам в 93. Но я все равно надеюсь, что их поймают и отправят на родину, на фронт", - сказал Нанетти.

https://ria.ru/20240718/mariupol-1960565792.html

https://ria.ru/20240302/italiya-1930443107.html

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