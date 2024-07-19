https://ria.ru/20240719/it-sboj-1960674023.html

В Red Wings рассказали о работе на фоне массового IT-сбоя

В Red Wings рассказали о работе на фоне массового IT-сбоя - РИА Новости, 19.07.2024

В Red Wings рассказали о работе на фоне массового IT-сбоя

Авиакомпания Red Wings работает штатно на фоне массового IT-сбоя по всему миру, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:59

2024-07-19T11:59

2024-07-19T11:59

технологии

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

red wings airlines

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings работает штатно на фоне массового IT-сбоя по всему миру, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "У нас все в штатном режиме. В компании мы не используем как зарубежные системы хранения данных, так и иностранные системы управления производством", - рассказали в пресс-службе. В Red Wings напомнили о том, что российские авиакомпании перешли на отечественное программное обеспечение после того, как их отключили от глобальных систем после начала СВО.

https://ria.ru/20240719/avstralija-1960639062.html

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2024

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технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, red wings airlines