https://ria.ru/20240719/it-sboj-1960674023.html
В Red Wings рассказали о работе на фоне массового IT-сбоя
В Red Wings рассказали о работе на фоне массового IT-сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
В Red Wings рассказали о работе на фоне массового IT-сбоя
Авиакомпания Red Wings работает штатно на фоне массового IT-сбоя по всему миру, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:59
2024-07-19T11:59
2024-07-19T11:59
технологии
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
red wings airlines
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings работает штатно на фоне массового IT-сбоя по всему миру, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "У нас все в штатном режиме. В компании мы не используем как зарубежные системы хранения данных, так и иностранные системы управления производством", - рассказали в пресс-службе. В Red Wings напомнили о том, что российские авиакомпании перешли на отечественное программное обеспечение после того, как их отключили от глобальных систем после начала СВО.
https://ria.ru/20240719/avstralija-1960639062.html
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технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, red wings airlines
Технологии, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, Red Wings Airlines
В Red Wings рассказали о работе на фоне массового IT-сбоя
Авиакомпания Red Wings работает штатно на фоне массового IT-сбоя по всему миру