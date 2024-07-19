https://ria.ru/20240719/investitsii-1960855252.html

Белый дом: США добиваются инвестиций в Глобальный Юг ради своих интересов

Белый дом: США добиваются инвестиций в Глобальный Юг ради своих интересов - РИА Новости, 19.07.2024

Белый дом: США добиваются инвестиций в Глобальный Юг ради своих интересов

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признался, что Вашингтон добивается от бизнеса инвестиций в страны Глобального Юга ради... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T23:40

2024-07-19T23:40

2024-07-19T23:40

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сша

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джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признался, что Вашингтон добивается от бизнеса инвестиций в страны Глобального Юга ради американских интересов в Азии, Африке и Латинской Америке. "Обязательным является то, чтобы наш частный сектор вступал в партнерство с нами для возможности высококачественных инвестиций в развивающийся мир Глобального Юга: Африку, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию", - заявил он в пятницу на конференции по безопасности в городе Аспен. По словам Салливана, подобные вложения отвечают интересам США, а также должны демонстрировать "патриотический элемент" со стороны бизнеса.

https://ria.ru/20240714/peskov-1959556467.html

сша

африка

латинская америка

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в мире, сша, африка, латинская америка, джейк салливан