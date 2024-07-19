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Белый дом: США добиваются инвестиций в Глобальный Юг ради своих интересов - РИА Новости, 19.07.2024
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23:40 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/investitsii-1960855252.html
Белый дом: США добиваются инвестиций в Глобальный Юг ради своих интересов
Белый дом: США добиваются инвестиций в Глобальный Юг ради своих интересов - РИА Новости, 19.07.2024
Белый дом: США добиваются инвестиций в Глобальный Юг ради своих интересов
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признался, что Вашингтон добивается от бизнеса инвестиций в страны Глобального Юга ради... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T23:40
2024-07-19T23:40
в мире
сша
африка
латинская америка
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признался, что Вашингтон добивается от бизнеса инвестиций в страны Глобального Юга ради американских интересов в Азии, Африке и Латинской Америке. "Обязательным является то, чтобы наш частный сектор вступал в партнерство с нами для возможности высококачественных инвестиций в развивающийся мир Глобального Юга: Африку, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию", - заявил он в пятницу на конференции по безопасности в городе Аспен. По словам Салливана, подобные вложения отвечают интересам США, а также должны демонстрировать "патриотический элемент" со стороны бизнеса.
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сша
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в мире, сша, африка, латинская америка, джейк салливан
В мире, США, Африка, Латинская Америка, Джейк Салливан
Белый дом: США добиваются инвестиций в Глобальный Юг ради своих интересов

Салливан: США добиваются инвестиций в Глобальный Юг ради своих интересов

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признался, что Вашингтон добивается от бизнеса инвестиций в страны Глобального Юга ради американских интересов в Азии, Африке и Латинской Америке.
"Обязательным является то, чтобы наш частный сектор вступал в партнерство с нами для возможности высококачественных инвестиций в развивающийся мир Глобального Юга: Африку, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию", - заявил он в пятницу на конференции по безопасности в городе Аспен.
По словам Салливана, подобные вложения отвечают интересам США, а также должны демонстрировать "патриотический элемент" со стороны бизнеса.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, заявил Песков
14 июля, 12:09
 
В миреСШААфрикаЛатинская АмерикаДжейк Салливан
 
 
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