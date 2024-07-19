https://ria.ru/20240719/gutsul-1960729162.html

Гагаузия вывела отношения с Россией на новый уровень, заявила Гуцул

Гагаузия вывела отношения с Россией на новый уровень, заявила Гуцул - РИА Новости, 19.07.2024

Гагаузия вывела отношения с Россией на новый уровень, заявила Гуцул

Гагаузии за год удалось вывести на новый уровень отношения с ключевым внешним партнером - Россией, заявила глава автономии Евгения Гуцул в связи с годовщиной... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:34

2024-07-19T14:34

2024-07-19T14:34

гагаузия

россия

молдавия

евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Гагаузии за год удалось вывести на новый уровень отношения с ключевым внешним партнером - Россией, заявила глава автономии Евгения Гуцул в связи с годовщиной своего вступления в должность руководителя региона. Девятнадцатого июля прошлого года состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. "За этот год мы вывели на новый уровень отношения с нашими ключевыми внешними партнерами — РФ и Турцией — и открыли экспорт для аграрной продукции из Гагаузии на традиционные рынки… И я обещаю, что никакое давление и никакие угрозы и сфабрикованные дела не поколеблют нашу решимость служить Гагаузии и отстаивать права и полномочия автономии", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. По словам главы автономии, ее команда строила дороги и тротуары, детские площадки, ремонтировала больницы и детские сады, сохранив действующие, внедрила новые уникальные социальные программы. "За этот год мы сделали много, могли бы сделать еще больше добрых дел и реализовать много других проектов, если бы не постоянное сопротивление центральных властей", - подчеркнула она. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов.

https://ria.ru/20240624/moldavia-1955172644.html

https://ria.ru/20240628/gagauziya-1956109088.html

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гагаузия, россия, молдавия, евгения гуцул, майя санду, в мире