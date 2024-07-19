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Гагаузия вывела отношения с Россией на новый уровень, заявила Гуцул - РИА Новости, 19.07.2024
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14:34 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/gutsul-1960729162.html
Гагаузия вывела отношения с Россией на новый уровень, заявила Гуцул
Гагаузия вывела отношения с Россией на новый уровень, заявила Гуцул - РИА Новости, 19.07.2024
Гагаузия вывела отношения с Россией на новый уровень, заявила Гуцул
Гагаузии за год удалось вывести на новый уровень отношения с ключевым внешним партнером - Россией, заявила глава автономии Евгения Гуцул в связи с годовщиной... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:34
2024-07-19T14:34
гагаузия
россия
молдавия
евгения гуцул
майя санду
в мире
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КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Гагаузии за год удалось вывести на новый уровень отношения с ключевым внешним партнером - Россией, заявила глава автономии Евгения Гуцул в связи с годовщиной своего вступления в должность руководителя региона. Девятнадцатого июля прошлого года состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. "За этот год мы вывели на новый уровень отношения с нашими ключевыми внешними партнерами — РФ и Турцией — и открыли экспорт для аграрной продукции из Гагаузии на традиционные рынки… И я обещаю, что никакое давление и никакие угрозы и сфабрикованные дела не поколеблют нашу решимость служить Гагаузии и отстаивать права и полномочия автономии", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. По словам главы автономии, ее команда строила дороги и тротуары, детские площадки, ремонтировала больницы и детские сады, сохранив действующие, внедрила новые уникальные социальные программы. "За этот год мы сделали много, могли бы сделать еще больше добрых дел и реализовать много других проектов, если бы не постоянное сопротивление центральных властей", - подчеркнула она. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов.
https://ria.ru/20240624/moldavia-1955172644.html
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гагаузия, россия, молдавия, евгения гуцул, майя санду, в мире
Гагаузия, Россия, Молдавия, Евгения Гуцул, Майя Санду, В мире
Гагаузия вывела отношения с Россией на новый уровень, заявила Гуцул

Гуцул: Гагаузия за год вывела на новый уровень отношения с Россией

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Гагаузии за год удалось вывести на новый уровень отношения с ключевым внешним партнером - Россией, заявила глава автономии Евгения Гуцул в связи с годовщиной своего вступления в должность руководителя региона.
Девятнадцатого июля прошлого года состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на съезде оппозиционного молдавского блока Победа в концертном зале Москва в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Гуцул рассказала, как Запад использует Молдавию против России
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"За этот год мы вывели на новый уровень отношения с нашими ключевыми внешними партнерами — РФ и Турцией — и открыли экспорт для аграрной продукции из Гагаузии на традиционные рынки… И я обещаю, что никакое давление и никакие угрозы и сфабрикованные дела не поколеблют нашу решимость служить Гагаузии и отстаивать права и полномочия автономии", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.
По словам главы автономии, ее команда строила дороги и тротуары, детские площадки, ремонтировала больницы и детские сады, сохранив действующие, внедрила новые уникальные социальные программы. "За этот год мы сделали много, могли бы сделать еще больше добрых дел и реализовать много других проектов, если бы не постоянное сопротивление центральных властей", - подчеркнула она.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Гуцул обвинила Кишинев в блокировании строительства соцобъектов в Гагаузии
28 июня, 14:18
 
ГагаузияРоссияМолдавияЕвгения ГуцулМайя СандуВ мире
 
 
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