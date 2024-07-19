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Парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект об амнистии
Парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект об амнистии - РИА Новости, 19.07.2024
Парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект об амнистии
Депутаты парламента Грузии поддержали в первом чтении законопроект об амнистии части заключенных, заседание транслировалось на сайте высшего законодательного... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:02
2024-07-19T15:02
2024-07-19T15:02
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 июл - РИА Новости. Депутаты парламента Грузии поддержали в первом чтении законопроект об амнистии части заключенных, заседание транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны. В поддержку законопроекта проголосовали 82 депутата. Ранее депутаты правящей партии "Грузинская мечта" сообщали, что после принятия закона амнистия коснется трети заключенных, некоторым будет сокращен срок заключения, а часть будут освобождены. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что в пенитенциарных учреждениях находятся около 10 тысяч заключенных. При этом закон не коснется заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
https://ria.ru/20240229/saakashvili-1930126448.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Михаил Саакашвили
Парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект об амнистии
В Грузии 82 депутата проголосовали в I чтении за законопроект об амнистии