https://ria.ru/20240719/gruziya-1960738598.html

Парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект об амнистии

Парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект об амнистии - РИА Новости, 19.07.2024

Парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект об амнистии

Депутаты парламента Грузии поддержали в первом чтении законопроект об амнистии части заключенных, заседание транслировалось на сайте высшего законодательного... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:02

2024-07-19T15:02

2024-07-19T15:02

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 июл - РИА Новости. Депутаты парламента Грузии поддержали в первом чтении законопроект об амнистии части заключенных, заседание транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны. В поддержку законопроекта проголосовали 82 депутата. Ранее депутаты правящей партии "Грузинская мечта" сообщали, что после принятия закона амнистия коснется трети заключенных, некоторым будет сокращен срок заключения, а часть будут освобождены. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что в пенитенциарных учреждениях находятся около 10 тысяч заключенных. При этом закон не коснется заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

https://ria.ru/20240229/saakashvili-1930126448.html

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили