https://ria.ru/20240719/gruziya-1960606797.html
Сийярто осудил реакцию ЕС на закон об иноагентах в Грузии
Сийярто осудил реакцию ЕС на закон об иноагентах в Грузии - РИА Новости, 19.07.2024
Сийярто осудил реакцию ЕС на закон об иноагентах в Грузии
Закон Грузии об иностранных агентах — "вполне понятная" попытка ограничить внешнее вмешательство, и никто, в том числе и Евросоюз, не должен критиковать за это... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T03:03
2024-07-19T03:03
2024-07-19T05:24
в мире
грузия
тбилиси
евросоюз
венгрия
петер сийярто
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950897791_0:195:3076:1925_1920x0_80_0_0_60bceccaf0f20477c3efe5a4dccd42fe.jpg
ООН, 19 июл — РИА Новости. Закон Грузии об иностранных агентах — "вполне понятная" попытка ограничить внешнее вмешательство, и никто, в том числе и Евросоюз, не должен критиковать за это Тбилиси, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Это вполне понятная попытка страны регулировать и ограничивать возможность внешнего вмешательства. Мы стали свидетелями и испытали то же самое в Венгрии. Наша оппозиция финансировалась абсолютно извне, в основном из США, миллионами и миллионами долларов. Было очень и очень жесткое вмешательство в последние выборы, и с тех пор оппозиция и ее СМИ финансируются извне. Я считаю, что это нарушает суверенитет страны", — сказал Сийярто в интервью агентству.При этом он отметил, что прозрачность в данном отношении "важна и не должна требовать каких-либо объяснений"."Тот факт, что Грузия хотела бы контролировать и противодействовать внешнему вмешательству в свою страну, понятен. Я не думаю, что кто-либо, особенно Европейский союз, имел бы право критиковать грузин за такой закон", — добавил министр.Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах 3 июня после того, как президент отказалась этого делать. Папуашвили тогда пояснил, что после подписания закона в течение 60 дней Министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. После 60 дней те организации, которые имеют значительное иностранное финансирование, будут обязаны зарегистрироваться в портале и задекларировать финансы 2023 года.Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.
https://ria.ru/20240710/tochka-1958573384.html
https://ria.ru/20240709/gruziya-1958592301.html
грузия
тбилиси
венгрия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950897791_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f513b88bd92c72ea39dd0273ff6a0eae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, евросоюз, венгрия, петер сийярто, сша
В мире, Грузия, Тбилиси, Евросоюз, Венгрия, Петер Сийярто, США
Сийярто осудил реакцию ЕС на закон об иноагентах в Грузии
Сийярто: закон Грузии об иноагентах стал попыткой ограничить вмешательство извне
ООН, 19 июл — РИА Новости. Закон Грузии об иностранных агентах — "вполне понятная" попытка ограничить внешнее вмешательство, и никто, в том числе и Евросоюз, не должен критиковать за это Тбилиси, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Это вполне понятная попытка страны регулировать и ограничивать возможность внешнего вмешательства. Мы стали свидетелями и испытали то же самое в Венгрии. Наша оппозиция финансировалась абсолютно извне, в основном из США
, миллионами и миллионами долларов. Было очень и очень жесткое вмешательство в последние выборы, и с тех пор оппозиция и ее СМИ финансируются извне. Я считаю, что это нарушает суверенитет страны", — сказал Сийярто в интервью агентству.
При этом он отметил, что прозрачность в данном отношении "важна и не должна требовать каких-либо объяснений".
"Тот факт, что Грузия хотела бы контролировать и противодействовать внешнему вмешательству в свою страну, понятен. Я не думаю, что кто-либо, особенно Европейский союз, имел бы право критиковать грузин за такой закон", — добавил министр.
Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах 3 июня после того, как президент отказалась этого делать. Папуашвили тогда пояснил, что после подписания закона в течение 60 дней Министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. После 60 дней те организации, которые имеют значительное иностранное финансирование, будут обязаны зарегистрироваться в портале и задекларировать финансы 2023 года.
Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.