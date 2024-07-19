https://ria.ru/20240719/grazhdanstvo-1960665691.html

СК предложил лишать паспорта натурализованных граждан за преступления

СК предложил лишать паспорта натурализованных граждан за преступления - РИА Новости, 19.07.2024

СК предложил лишать паспорта натурализованных граждан за преступления

Следственный комитет России предлагает лишать паспорта России натурализованных граждан за подготовку или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:40

2024-07-19T11:40

2024-07-19T11:40

россия

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929148770_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_80f2bd1aee24a02ed535b54e8bec89ac.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следственный комитет России предлагает лишать паспорта России натурализованных граждан за подготовку или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики."Следственный комитет предлагает жестче урегулировать вопрос лишения гражданства для натурализованных граждан. Наряду к уже имеющимся основаниям для лишения приобретенного гражданства предлагается добавить факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/grazhdanstvo-1923145954.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф