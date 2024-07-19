https://ria.ru/20240719/grazhdanstvo-1960665691.html
СК предложил лишать паспорта натурализованных граждан за преступления
СК предложил лишать паспорта натурализованных граждан за преступления - РИА Новости, 19.07.2024
СК предложил лишать паспорта натурализованных граждан за преступления
Следственный комитет России предлагает лишать паспорта России натурализованных граждан за подготовку или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:40
2024-07-19T11:40
2024-07-19T11:40
россия
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следственный комитет России предлагает лишать паспорта России натурализованных граждан за подготовку или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики."Следственный комитет предлагает жестче урегулировать вопрос лишения гражданства для натурализованных граждан. Наряду к уже имеющимся основаниям для лишения приобретенного гражданства предлагается добавить факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240124/grazhdanstvo-1923145954.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
СК предложил лишать паспорта натурализованных граждан за преступления
СК предложил лишать паспорта натурализованных граждан за подготовку преступления