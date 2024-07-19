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СК предложил синхронизировать получение гражданства иностранцами - РИА Новости, 19.07.2024
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11:36 19.07.2024 (обновлено: 11:38 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/grazhdanstvo-1960664232.html
СК предложил синхронизировать получение гражданства иностранцами
СК предложил синхронизировать получение гражданства иностранцами - РИА Новости, 19.07.2024
СК предложил синхронизировать получение гражданства иностранцами
Следственный комитет России считает важным синхронизировать процедуры получения российского гражданства иностранцами и постановку их на воинский учет, сообщили... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:36
2024-07-19T11:38
россия
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следственный комитет России считает важным синхронизировать процедуры получения российского гражданства иностранцами и постановку их на воинский учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики. "Для приобретающих гражданство РФ важно синхронизировать процедуру получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что вместе с тем предусмотрены предложения, которые возлагают определенные обязанности на работодателей, привлекающих иностранных граждан.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
СК предложил синхронизировать получение гражданства иностранцами

СК считает важным синхронизировать процедуру получения гражданства иностранцами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина и конституция Российской Федерации
Паспорт гражданина и конституция Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Паспорт гражданина и конституция Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следственный комитет России считает важным синхронизировать процедуры получения российского гражданства иностранцами и постановку их на воинский учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики.
«
"Для приобретающих гражданство РФ важно синхронизировать процедуру получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что вместе с тем предусмотрены предложения, которые возлагают определенные обязанности на работодателей, привлекающих иностранных граждан.
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