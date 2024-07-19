https://ria.ru/20240719/grazhdanstvo-1960664232.html
СК предложил синхронизировать получение гражданства иностранцами
СК предложил синхронизировать получение гражданства иностранцами - РИА Новости, 19.07.2024
СК предложил синхронизировать получение гражданства иностранцами
Следственный комитет России считает важным синхронизировать процедуры получения российского гражданства иностранцами и постановку их на воинский учет, сообщили... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:36
2024-07-19T11:36
2024-07-19T11:38
россия
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915300913_0:162:3024:1863_1920x0_80_0_0_9fdb430ecb0c2116bab95bc8bbe15080.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следственный комитет России считает важным синхронизировать процедуры получения российского гражданства иностранцами и постановку их на воинский учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики. "Для приобретающих гражданство РФ важно синхронизировать процедуру получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что вместе с тем предусмотрены предложения, которые возлагают определенные обязанности на работодателей, привлекающих иностранных граждан.
https://radiosputnik.ru/20240320/grazhdanstvo-1934539297.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915300913_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_be3b2e72644bf36198a85c962b90e0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
СК предложил синхронизировать получение гражданства иностранцами
СК считает важным синхронизировать процедуру получения гражданства иностранцами