https://ria.ru/20240719/grazhdanstvo-1960664232.html

СК предложил синхронизировать получение гражданства иностранцами

СК предложил синхронизировать получение гражданства иностранцами - РИА Новости, 19.07.2024

СК предложил синхронизировать получение гражданства иностранцами

Следственный комитет России считает важным синхронизировать процедуры получения российского гражданства иностранцами и постановку их на воинский учет, сообщили... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:36

2024-07-19T11:36

2024-07-19T11:38

россия

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915300913_0:162:3024:1863_1920x0_80_0_0_9fdb430ecb0c2116bab95bc8bbe15080.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следственный комитет России считает важным синхронизировать процедуры получения российского гражданства иностранцами и постановку их на воинский учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики. "Для приобретающих гражданство РФ важно синхронизировать процедуру получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что вместе с тем предусмотрены предложения, которые возлагают определенные обязанности на работодателей, привлекающих иностранных граждан.

https://radiosputnik.ru/20240320/grazhdanstvo-1934539297.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф