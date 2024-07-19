https://ria.ru/20240719/grafik-1960835262.html

В Запорожской области ввели график временных отключений электроэнергии

В Запорожской области ввели график временных отключений электроэнергии - РИА Новости, 19.07.2024

В Запорожской области ввели график временных отключений электроэнергии

В Запорожской области ввели график временных отключений электроэнергии, идет работа по стабилизации дефицита мощности, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T20:40

2024-07-19T20:40

2024-07-19T20:40

запорожская область

евгений балицкий

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. В Запорожской области ввели график временных отключений электроэнергии, идет работа по стабилизации дефицита мощности, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Прошу жителей Запорожской области с пониманием отнестись к временным ограничениям, заранее запастись водой. Специалисты работают над контролем генерирующего оборудования для стабилизации дефицита мощности", - написал Балицкий. Губернатор подчеркнул, что поручил оперативным службам и администрациям населенных пунктов области обеспечить все условия для нормальной жизнедеятельности при отсутствии электроснабжения. "Социальные объекты и лечебные учреждения подключены к генераторам и будут работать в штатном режиме", - подчеркнул губернатор. По его словам, решение о введении графиков временных отключений электроэнергии принято системный оператор Черноморского регионального диспетчерского управления ввиду увеличения нагрузки в энергосистеме южных регионов страны.

https://ria.ru/20240718/energodar-1960578790.html

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запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, россия, общество