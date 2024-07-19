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В Запорожской области ввели график временных отключений электроэнергии - РИА Новости, 19.07.2024
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20:40 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/grafik-1960835262.html
В Запорожской области ввели график временных отключений электроэнергии
В Запорожской области ввели график временных отключений электроэнергии - РИА Новости, 19.07.2024
В Запорожской области ввели график временных отключений электроэнергии
В Запорожской области ввели график временных отключений электроэнергии, идет работа по стабилизации дефицита мощности, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:40
2024-07-19T20:40
запорожская область
евгений балицкий
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. В Запорожской области ввели график временных отключений электроэнергии, идет работа по стабилизации дефицита мощности, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Прошу жителей Запорожской области с пониманием отнестись к временным ограничениям, заранее запастись водой. Специалисты работают над контролем генерирующего оборудования для стабилизации дефицита мощности", - написал Балицкий. Губернатор подчеркнул, что поручил оперативным службам и администрациям населенных пунктов области обеспечить все условия для нормальной жизнедеятельности при отсутствии электроснабжения. "Социальные объекты и лечебные учреждения подключены к генераторам и будут работать в штатном режиме", - подчеркнул губернатор. По его словам, решение о введении графиков временных отключений электроэнергии принято системный оператор Черноморского регионального диспетчерского управления ввиду увеличения нагрузки в энергосистеме южных регионов страны.
https://ria.ru/20240718/energodar-1960578790.html
https://ria.ru/20240719/pogoda-1960677641.html
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запорожская область, евгений балицкий, россия, общество
Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Общество
В Запорожской области ввели график временных отключений электроэнергии

Балицкий: в Запорожской области ввели график временных отключений электроэнергии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. В Запорожской области ввели график временных отключений электроэнергии, идет работа по стабилизации дефицита мощности, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Прошу жителей Запорожской области с пониманием отнестись к временным ограничениям, заранее запастись водой. Специалисты работают над контролем генерирующего оборудования для стабилизации дефицита мощности", - написал Балицкий.
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Губернатор подчеркнул, что поручил оперативным службам и администрациям населенных пунктов области обеспечить все условия для нормальной жизнедеятельности при отсутствии электроснабжения.
"Социальные объекты и лечебные учреждения подключены к генераторам и будут работать в штатном режиме", - подчеркнул губернатор.
По его словам, решение о введении графиков временных отключений электроэнергии принято системный оператор Черноморского регионального диспетчерского управления ввиду увеличения нагрузки в энергосистеме южных регионов страны.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийРоссияОбщество
 
 
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