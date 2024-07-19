https://ria.ru/20240719/gosduma-1960713961.html
В Госдуме рассказали, почему глобальный IT-сбой не затронул Россию
В Госдуме рассказали, почему глобальный IT-сбой не затронул Россию - РИА Новости, 19.07.2024
В Госдуме рассказали, почему глобальный IT-сбой не затронул Россию
Сбой техники, работающей на базе Windows, затронул Россию в меньшей степени, в основном благодаря стратегии импортозамещения и технологического суверенитета,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:44
2024-07-19T13:44
2024-07-19T13:44
технологии
россия
антон горелкин
госдума рф
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сбой техники, работающей на базе Windows, затронул Россию в меньшей степени, в основном благодаря стратегии импортозамещения и технологического суверенитета, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. "Глобальный сбой в работе (операционной системы - ред.) Windows 10 был вызван ошибкой обновления программного обеспечения, отвечающего за информационную безопасность. То есть, система, которая должна была предотвращать атаки, сама стала детонатором. В результате из строя вышли сотни тысяч устройств по всему миру – в том числе на объектах критической инфраструктуры. Россию этот сбой затронул в меньшей степени, в основном благодаря стратегии импортозамещения и технологического суверенитета", - написал депутат. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
https://ria.ru/20240719/crowdstrike-1960685829.html
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технологии, россия, антон горелкин, госдума рф, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Технологии, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В Госдуме рассказали, почему глобальный IT-сбой не затронул Россию
Горелкин: благодаря импортозамещению, IT-сбой затронул Россию в меньшей степени