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В ГД внесли проект о наказании за уничтожение чужого имущества из ненависти - РИА Новости, 19.07.2024
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11:16 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/gosduma-1960656370.html
В ГД внесли проект о наказании за уничтожение чужого имущества из ненависти
В ГД внесли проект о наказании за уничтожение чужого имущества из ненависти - РИА Новости, 19.07.2024
В ГД внесли проект о наказании за уничтожение чужого имущества из ненависти
В Госдуму внесен законопроект о наказании до 5 лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное по мотивам ненависти, РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:16
2024-07-19T11:16
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василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о наказании до 5 лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное по мотивам ненависти, в том числе политической и религиозной, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. "Ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества может быть ужесточена! Вместе с коллегами внес в Государственную Думу поправки в статью 167 Уголовного кодекса РФ. Что предлагается: установить ответственность до 5 лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам ненависти или вражды - политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной, либо в отношении какой-либо социальной группы", - рассказал Пискарев в своем Telegram-канале. Он пояснил, что в настоящее время согласно части 1 статьи 167 УК РФ, подобное преступление считается преступлением небольшой тяжести и влечет ответственность до 2 лет лишения свободы, в то же время по части 2 этой статьи при наличии хулиганских побуждений наказание предусмотрено до 5 лет. "Представляется, что в современных условиях совершение указанного преступления по мотивам ненависти или вражды является не менее опасным, чем совершенное из хулиганских побуждений", - заключил депутат ГД.
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россия, василий пискарев, госдума рф, общество
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Общество
В ГД внесли проект о наказании за уничтожение чужого имущества из ненависти

В ГД внесли проект, ужесточающий наказание за уничтожение чужого имущества

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о наказании до 5 лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное по мотивам ненависти, в том числе политической и религиозной, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
«
"Ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества может быть ужесточена! Вместе с коллегами внес в Государственную Думу поправки в статью 167 Уголовного кодекса РФ. Что предлагается: установить ответственность до 5 лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам ненависти или вражды - политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной, либо в отношении какой-либо социальной группы", - рассказал Пискарев в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что в настоящее время согласно части 1 статьи 167 УК РФ, подобное преступление считается преступлением небольшой тяжести и влечет ответственность до 2 лет лишения свободы, в то же время по части 2 этой статьи при наличии хулиганских побуждений наказание предусмотрено до 5 лет.
"Представляется, что в современных условиях совершение указанного преступления по мотивам ненависти или вражды является не менее опасным, чем совершенное из хулиганских побуждений", - заключил депутат ГД.
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