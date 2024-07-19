https://ria.ru/20240719/gosduma-1960625493.html
ГД запросила предложения по контролю за нелегальной миграцией в МВД, ГП, СК
ГД запросила предложения по контролю за нелегальной миграцией в МВД, ГП, СК - РИА Новости, 19.07.2024
ГД запросила предложения по контролю за нелегальной миграцией в МВД, ГП, СК
Госдума направила запрос в МВД, Генпрокуратуру, Следственный комитет и правительство о предоставлении предложений по контролю за незаконной миграцией, сообщил... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T08:38
2024-07-19T08:38
2024-07-19T08:38
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Госдума направила запрос в МВД, Генпрокуратуру, Следственный комитет и правительство о предоставлении предложений по контролю за незаконной миграцией, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "МВД России, Генпрокуратуре, Следственному комитету и правительству направлен запрос о предоставлении своих предложений по контролю за незаконной миграцией", - написал он.Спикер Госдумы отметил, что это позволит согласовать позицию с учетом уже существующих законодательных инициатив и выйти на принятие верных и эффективных решений по этому вопросу. "Вопросы противодействия нелегальной миграции входят в сферу компетенций многих министерств и ведомств, а значит, их решение необходимо искать совместно", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240718/migranty-1960549429.html
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россия, госдума рф
ГД запросила предложения по контролю за нелегальной миграцией в МВД, ГП, СК
Госдума направила запрос по контролю за миграцией в МВД, ГП, СК и правительство