https://ria.ru/20240719/gosduma-1960625493.html

ГД запросила предложения по контролю за нелегальной миграцией в МВД, ГП, СК

ГД запросила предложения по контролю за нелегальной миграцией в МВД, ГП, СК - РИА Новости, 19.07.2024

ГД запросила предложения по контролю за нелегальной миграцией в МВД, ГП, СК

Госдума направила запрос в МВД, Генпрокуратуру, Следственный комитет и правительство о предоставлении предложений по контролю за незаконной миграцией, сообщил... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T08:38

2024-07-19T08:38

2024-07-19T08:38

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госдума рф

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Госдума направила запрос в МВД, Генпрокуратуру, Следственный комитет и правительство о предоставлении предложений по контролю за незаконной миграцией, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "МВД России, Генпрокуратуре, Следственному комитету и правительству направлен запрос о предоставлении своих предложений по контролю за незаконной миграцией", - написал он.Спикер Госдумы отметил, что это позволит согласовать позицию с учетом уже существующих законодательных инициатив и выйти на принятие верных и эффективных решений по этому вопросу. "Вопросы противодействия нелегальной миграции входят в сферу компетенций многих министерств и ведомств, а значит, их решение необходимо искать совместно", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240718/migranty-1960549429.html

https://ria.ru/20240709/gosduma-1958410145.html

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