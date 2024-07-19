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В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель
В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.07.2024
В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в Горловке, в ДНР, результате сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:20
2024-07-19T15:20
2024-07-19T15:20
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Горловке, в ДНР, результате сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженными формированиями Украины на Ртутном карьере Горловки ранен мужчина", - написал Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 12.40 и 14.05 беспилотники ВСУ сбросили по одному боеприпасу в Никитовском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель
Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении мирного жителя из-за сброса боеприпаса