https://ria.ru/20240719/gorlovka-1960748098.html

В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель

В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.07.2024

В Горловке при сбросе боеприпаса пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение в Горловке, в ДНР, результате сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:20

2024-07-19T15:20

2024-07-19T15:20

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Горловке, в ДНР, результате сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженными формированиями Украины на Ртутном карьере Горловки ранен мужчина", - написал Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 12.40 и 14.05 беспилотники ВСУ сбросили по одному боеприпасу в Никитовском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия