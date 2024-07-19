https://ria.ru/20240719/gibel-1960621947.html

В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах

В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах - РИА Новости, 19.07.2024

В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах

Более 20 человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС России. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T07:55

2024-07-19T07:55

2024-07-19T07:55

происшествия

россия

волгоградская область

новгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 20 человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС России. "Последний заплыв - 24 человека погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Волгоградской области на озере Белавинском перевернулась лодка с семью людьми, среди которых были четыре ребенка. Отмечается, что 46-летняя женщина и 6-летняя девочка до берега не добрались. Кроме того, в башкирском городе Туймазы молодые люди отдыхали возле пруда, где были установлены таблички "Купаться запрещено" - но 19-летний парень нырнул в воду и пропал, его ищут водолазы. Также в Новгородской области на озере Белое 56-летний мужчина утонул, поплыв через водоем. "В Республике Коми на реке Уса на лодке перевернулись двое мужчин. Один из них выплыл, второй пропал без вести. Его поиски продолжаются. На Ямале 15-летний подросток отдыхал на озере без присмотра взрослых и не вернулся. Его тело достали из воды. В Амурской области на втором Владимирском озере рыбаки нашли тело мужчины. Место не оборудовано для купания", - рассказали в МЧС. Согласно сообщению, в Нижегородской области из воды достали тело 46-летнего мужчины - "он с друзьями отдыхал на пляже, выпивал и пошел купаться". Кроме того, в Красноярском крае в карьере двое стали тонуть, однако 26-летнего молодого человека спасти не удалось. "В Пензенской области на реке Хопер на диком пляже утонул 16-летний подросток. Парень не справился с сильным течением и ветром. В Орловской области на пруду в поселке Зареченский утонула 13-летняя девочка. Она подошла к воде и поскользнулась. С родителями работают психологи МЧС России", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240718/lodka-1960588313.html

https://ria.ru/20240715/mchs-1959681763.html

россия

волгоградская область

новгородская область

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происшествия, россия, волгоградская область, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)