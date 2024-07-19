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В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах - РИА Новости, 19.07.2024
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07:55 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/gibel-1960621947.html
В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах
В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах - РИА Новости, 19.07.2024
В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах
Более 20 человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС России. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T07:55
2024-07-19T07:55
происшествия
россия
волгоградская область
новгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 20 человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС России. "Последний заплыв - 24 человека погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Волгоградской области на озере Белавинском перевернулась лодка с семью людьми, среди которых были четыре ребенка. Отмечается, что 46-летняя женщина и 6-летняя девочка до берега не добрались. Кроме того, в башкирском городе Туймазы молодые люди отдыхали возле пруда, где были установлены таблички "Купаться запрещено" - но 19-летний парень нырнул в воду и пропал, его ищут водолазы. Также в Новгородской области на озере Белое 56-летний мужчина утонул, поплыв через водоем. "В Республике Коми на реке Уса на лодке перевернулись двое мужчин. Один из них выплыл, второй пропал без вести. Его поиски продолжаются. На Ямале 15-летний подросток отдыхал на озере без присмотра взрослых и не вернулся. Его тело достали из воды. В Амурской области на втором Владимирском озере рыбаки нашли тело мужчины. Место не оборудовано для купания", - рассказали в МЧС. Согласно сообщению, в Нижегородской области из воды достали тело 46-летнего мужчины - "он с друзьями отдыхал на пляже, выпивал и пошел купаться". Кроме того, в Красноярском крае в карьере двое стали тонуть, однако 26-летнего молодого человека спасти не удалось. "В Пензенской области на реке Хопер на диком пляже утонул 16-летний подросток. Парень не справился с сильным течением и ветром. В Орловской области на пруду в поселке Зареченский утонула 13-летняя девочка. Она подошла к воде и поскользнулась. С родителями работают психологи МЧС России", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240718/lodka-1960588313.html
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россия
волгоградская область
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происшествия, россия, волгоградская область, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Новгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах

МЧС: более 20 человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 20 человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС России.
"Последний заплыв - 24 человека погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.
Место происшествия, где лодка перевернулась на озере в Усть-Кубинском районе Вологодской области. 18 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Под Вологдой перевернулась лодка с людьми, есть погибшие
18 июля, 21:56
Отмечается, что в Волгоградской области на озере Белавинском перевернулась лодка с семью людьми, среди которых были четыре ребенка. Отмечается, что 46-летняя женщина и 6-летняя девочка до берега не добрались. Кроме того, в башкирском городе Туймазы молодые люди отдыхали возле пруда, где были установлены таблички "Купаться запрещено" - но 19-летний парень нырнул в воду и пропал, его ищут водолазы. Также в Новгородской области на озере Белое 56-летний мужчина утонул, поплыв через водоем.
"В Республике Коми на реке Уса на лодке перевернулись двое мужчин. Один из них выплыл, второй пропал без вести. Его поиски продолжаются. На Ямале 15-летний подросток отдыхал на озере без присмотра взрослых и не вернулся. Его тело достали из воды. В Амурской области на втором Владимирском озере рыбаки нашли тело мужчины. Место не оборудовано для купания", - рассказали в МЧС.
Согласно сообщению, в Нижегородской области из воды достали тело 46-летнего мужчины - "он с друзьями отдыхал на пляже, выпивал и пошел купаться". Кроме того, в Красноярском крае в карьере двое стали тонуть, однако 26-летнего молодого человека спасти не удалось.
"В Пензенской области на реке Хопер на диком пляже утонул 16-летний подросток. Парень не справился с сильным течением и ветром. В Орловской области на пруду в поселке Зареченский утонула 13-летняя девочка. Она подошла к воде и поскользнулась. С родителями работают психологи МЧС России", - добавляется в сообщении.
Табличка о запрете купания - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
С начала лета на водоемах в России погибли 1314 человек, включая 215 детей
15 июля, 06:35
 
ПроисшествияРоссияВолгоградская областьНовгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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