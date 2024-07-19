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В СПЧ рассказали, куда могут этапировать журналиста Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024
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20:02 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960828521.html
В СПЧ рассказали, куда могут этапировать журналиста Гершковича
В СПЧ рассказали, куда могут этапировать журналиста Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024
В СПЧ рассказали, куда могут этапировать журналиста Гершковича
Осужденного американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, скорее всего, этапируют в мордовскую колонию, возможно, его обменяют, заявила... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:02
2024-07-19T20:02
в мире
россия
свердловская область
сша
эван гершкович
ева меркачева
сергей лавров
свердловский областной суд
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Осужденного американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, скорее всего, этапируют в мордовскую колонию, возможно, его обменяют, заявила член СПЧ Ева Меркачева. В пятницу Свердловский областной суд приговорил американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии по делу о шпионаже. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Сам Гершкович вину не признал. Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена. "Думаю, что Эвана обменяют. Во-первых, о возможном обмене говорил президент России. Во-вторых, Wall Street Journal будет бороться за него. Журналисты в США умеют добиваться от своего правительства действий… По поводу колонии - наверняка это будет мордовская, где больше всего иностранцев", - написала Меркачева в своем Telegram-канале. Она отметила, что обмен, скорее всего, произойдет после того, как Гершковича этапируют в колонию, а это будет только после апелляции. В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос есть ли подвижки и сигналы, о которых можно сказать по делу о возможном обмене Гершковича, заявил, что данная тема "любит тишину". В середине декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что надеется на то, что две стороны найдут решение. Однако для этого и "американская сторона должна услышать нас, и принять соответствующее решение", которое устроило бы и российскую сторону.
https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960821642.html
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свердловская область
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в мире, россия, свердловская область, сша, эван гершкович, ева меркачева, сергей лавров, свердловский областной суд, центральное разведывательное управление (цру), уралвагонзавод
В мире, Россия, Свердловская область, США, Эван Гершкович, Ева Меркачева, Сергей Лавров, Свердловский областной суд, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Уралвагонзавод
В СПЧ рассказали, куда могут этапировать журналиста Гершковича

Член СПЧ: журналиста Гершковича, скорее всего, этапируют в мордовскую колонию

© AP PhotoАмериканский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Осужденного американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, скорее всего, этапируют в мордовскую колонию, возможно, его обменяют, заявила член СПЧ Ева Меркачева.
В пятницу Свердловский областной суд приговорил американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии по делу о шпионаже. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Сам Гершкович вину не признал. Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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"Думаю, что Эвана обменяют. Во-первых, о возможном обмене говорил президент России. Во-вторых, Wall Street Journal будет бороться за него. Журналисты в США умеют добиваться от своего правительства действий… По поводу колонии - наверняка это будет мордовская, где больше всего иностранцев", - написала Меркачева в своем Telegram-канале.
Она отметила, что обмен, скорее всего, произойдет после того, как Гершковича этапируют в колонию, а это будет только после апелляции.
В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос есть ли подвижки и сигналы, о которых можно сказать по делу о возможном обмене Гершковича, заявил, что данная тема "любит тишину". В середине декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что надеется на то, что две стороны найдут решение. Однако для этого и "американская сторона должна услышать нас, и принять соответствующее решение", которое устроило бы и российскую сторону.
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В миреРоссияСвердловская областьСШАЭван ГершковичЕва МеркачеваСергей ЛавровСвердловский областной судЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Уралвагонзавод
 
 
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