В СПЧ рассказали, куда могут этапировать журналиста Гершковича
Член СПЧ: журналиста Гершковича, скорее всего, этапируют в мордовскую колонию
© AP PhotoАмериканский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде
© AP Photo
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Осужденного американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, скорее всего, этапируют в мордовскую колонию, возможно, его обменяют, заявила член СПЧ Ева Меркачева.
В пятницу Свердловский областной суд приговорил американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии по делу о шпионаже. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Сам Гершкович вину не признал. Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.
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"Думаю, что Эвана обменяют. Во-первых, о возможном обмене говорил президент России. Во-вторых, Wall Street Journal будет бороться за него. Журналисты в США умеют добиваться от своего правительства действий… По поводу колонии - наверняка это будет мордовская, где больше всего иностранцев", - написала Меркачева в своем Telegram-канале.
Она отметила, что обмен, скорее всего, произойдет после того, как Гершковича этапируют в колонию, а это будет только после апелляции.
В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос есть ли подвижки и сигналы, о которых можно сказать по делу о возможном обмене Гершковича, заявил, что данная тема "любит тишину". В середине декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что надеется на то, что две стороны найдут решение. Однако для этого и "американская сторона должна услышать нас, и принять соответствующее решение", которое устроило бы и российскую сторону.