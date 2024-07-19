https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960699955.html
В Кремле объяснили закрытость суда над Гершковичем
В Кремле объяснили закрытость суда над Гершковичем - РИА Новости, 19.07.2024
В Кремле объяснили закрытость суда над Гершковичем
Закрытый режим судебного процесса над американским журналистом Эваном Гершковичем вызван его обвинением в шпионаже - это чувствительная сфера, сообщил... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:12
2024-07-19T13:12
2024-07-19T13:12
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свердловская область
эван гершкович
дмитрий песков
центральное разведывательное управление (цру)
уралвагонзавод
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Закрытый режим судебного процесса над американским журналистом Эваном Гершковичем вызван его обвинением в шпионаже - это чувствительная сфера, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что там, собственно, обвинение в шпионаже, поэтому это весьма и весьма чувствительная сфера. Поэтому судьей был избран режим закрытости, каких-либо иных комментариев мы просто давать не можем, потому что идет суд", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, чем объясняется закрытость судебного процесса над американским журналистом Эваном Гершковичем.Ранее государственный обвинитель запросил 18 лет лет колонии для американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в шпионаже.
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в мире, россия, свердловская область, эван гершкович, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), уралвагонзавод
В мире, Россия, Свердловская область, Эван Гершкович, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Уралвагонзавод
В Кремле объяснили закрытость суда над Гершковичем
Песков отнес обвинения Гершковича в шпионаже к "чувствительной сфере"