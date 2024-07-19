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Гершкович не признал вину по делу о шпионаже - РИА Новости, 19.07.2024
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11:33 19.07.2024 (обновлено: 11:36 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960662540.html
Гершкович не признал вину по делу о шпионаже
Гершкович не признал вину по делу о шпионаже - РИА Новости, 19.07.2024
Гершкович не признал вину по делу о шпионаже
Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович не признал вину по уголовному делу о шпионаже, сообщила журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:33
2024-07-19T11:36
происшествия
свердловская область
эван гершкович
центральное разведывательное управление (цру)
уралвагонзавод
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович не признал вину по уголовному делу о шпионаже, сообщила журналистам пресс-секретарь свердловского облсуда.&quot;Подсудимый свою вину не признал&quot;, - сказала пресс-секретарь.Первое заседание по делу Гершковича прошло 26 июня в закрытом режиме, тогда журналистов пустили только на протокольную съемку, а на процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян.В четверг в суд на заседание пришел генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, который воздержался от каких-либо комментариев прессе, но в зал суда Котеча так и не попал из-за закрытости процесса. По делу Гершковича также был допрошен свердловский депутат Вячеслав Вегнер, отказавшийся пояснять РИА Новости, свидетель защиты он или обвинения. Второе заседание по делу Гершковича началось в 9.00 по мск и закончилось в 14.50 по мск. Адвокаты Гершковича отказались от комментариев.По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в шпионаже.
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960361603.html
https://ria.ru/20240626/gershkovich-1955499606.html
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происшествия, свердловская область, эван гершкович, центральное разведывательное управление (цру), уралвагонзавод
Происшествия, Свердловская область, Эван Гершкович, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Уралвагонзавод
Гершкович не признал вину по делу о шпионаже

Журналист WSJ Гершкович не признал вину по делу о шпионаже

© AP PhotoАмериканский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович не признал вину по уголовному делу о шпионаже, сообщила журналистам пресс-секретарь свердловского облсуда.
«

"Подсудимый свою вину не признал", - сказала пресс-секретарь.

Первое заседание по делу Гершковича прошло 26 июня в закрытом режиме, тогда журналистов пустили только на протокольную съемку, а на процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Лавров: есть подтверждения причастности Гершковича к шпионской деятельности
17 июля, 21:21
В четверг в суд на заседание пришел генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, который воздержался от каких-либо комментариев прессе, но в зал суда Котеча так и не попал из-за закрытости процесса. По делу Гершковича также был допрошен свердловский депутат Вячеслав Вегнер, отказавшийся пояснять РИА Новости, свидетель защиты он или обвинения. Второе заседание по делу Гершковича началось в 9.00 по мск и закончилось в 14.50 по мск. Адвокаты Гершковича отказались от комментариев.
По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в шпионаже.
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Сотрудники посольства США приехали в Екатеринбург на суд над Гершковичем
26 июня, 09:24
 
ПроисшествияСвердловская областьЭван ГершковичЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Уралвагонзавод
 
 
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